Giá xăng dầu hôm nay (28-10): Giá dầu giảm gần 2 USD khi đàm phán tại Trung Đông xoa dịu lo ngại nguồn cung

Giá dầu thế giới

Chốt phiên, giá dầu Brent giảm 1,93 USD, tương đương 1,67%, xuống còn 113,88 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,86 USD, tương đương 1,83%, xuống còn 99,90 USD/thùng.

Ngày 27-10, ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran đã gặp Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Mojtaba Khamenei. Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Rezaei đàm phán với đại diện Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, ông Khamenei nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì các điều kiện của Tehran trong mọi thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Giá dầu giảm gần 2 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 27-10. Ảnh minh họa: Reuters

Mặc dù vậy, triển vọng chấm dứt xung đột vẫn chưa rõ ràng. Lực lượng Houthi tại Yemen, vốn được Iran hậu thuẫn đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới.

Ngày 27-10, Houthi tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia, cơ sở lọc dầu lớn nhất nước này.

“Các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, cùng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng tại vùng Vịnh, tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung. Trong khi đó, những tín hiệu ngoại giao tích cực đang khiến một phần khoản cộng giá do lo ngại rủi ro trước đây dần thu hẹp”, các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định.

Ngân hàng UBS cho biết, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã tăng trở lại, nhưng số vụ tấn công nhằm vào tàu cũng gia tăng. Rủi ro có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu sự hỗ trợ của hải quân Mỹ suy giảm.

UBS dự báo giá dầu Brent sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, quanh ngưỡng 110 USD/thùng cho đến hết năm nay. Mức dự báo này cao hơn đáng kể so với nhận định trước đó của ngân hàng này, ở mức 100 USD/thùng vào cuối năm.

Giới đầu tư cũng theo dõi cuộc bầu cử tại Israel diễn ra ngày 27-10, trong bối cảnh kết quả có thể quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua sẽ sít sao và đảng Likud của ông vẫn có khả năng giành chiến thắng.

“Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Israel hôm nay có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến tiếp theo của cuộc chiến với Iran. Nếu tái đắc cử, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể tìm cách thúc đẩy nhằm thay đổi chính quyền tại Iran”, các nhà phân tích của Commerzbank nhận định.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong một diễn biến khác, xuất khẩu dầu thô của Nga từ các cảng tại biển Baltic và biển Đen được dự báo giảm trong tháng 11. Theo một số thương nhân, các nhà máy lọc dầu trong nước dự kiến tăng sản lượng sau khi hoàn tất việc bảo dưỡng, đồng thời đẩy mạnh sản xuất dầu diesel để đáp ứng các yêu cầu trong thỏa thuận mà Washington và Moscow đạt được trong tháng này.

Một vài nguồn tin cho biết, lượng dầu thô được các nhà máy lọc dầu Nga chế biến trong nửa cuối tháng 10 tăng 25% so với đầu tháng. Sản lượng chế biến phục hồi sau khi các cơ sở này không còn phải hứng chịu những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine như trước.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 28-10 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22-10, giá xăng các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.