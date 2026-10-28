Giá xăng dầu hôm nay 28/10: Dầu thế giới giảm tiếp trước kỳ điều hành 29/10

Sau nhiều phiên biến động mạnh, dầu thế giới tiếp tục hạ nhiệt trong sáng 28/10. WTI đã lùi xuống dưới mốc 100 USD/thùng, Brent xuống dưới 110 USD, qua đó phần nào giảm sức ép đối với kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước ngày 29/10.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 29/10: Thị trường nghiêng về kịch bản tăng trở lại

Giá xăng dầu hôm nay 27/10/2026: WTI còn 101,35 USD/thùng, Brent quanh 110 USD; trong nước giữ giá từ 22/10, chờ kỳ điều hành ngày 29/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 28/10 tiếp tục giảm

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 28/10 ở mức 99,93 USD/thùng, giảm 1,42 USD so với mức 101,35 USD/thùng ngày 27/10, tương đương khoảng 1,40%.

Dầu Brent giảm từ 110,23 USD/thùng xuống 109,77 USD/thùng, mất 0,46 USD, tương đương khoảng 0,42%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 99,76 - 100,25 USD/thùng, còn Brent từ 107,87 - 109,89 USD/thùng.

Như vậy, so với đầu tuần, xu hướng chung của bộ dữ liệu theo dõi đang nghiêng về giảm. Đặc biệt, WTI đã mất mốc 100 USD/thùng, trong khi Brent cũng lùi khỏi vùng trên 110 USD.

Trên thị trường quốc tế, tâm lý nhà đầu tư vẫn giằng co. Những nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông đang tạo kỳ vọng giảm căng thẳng, nhưng các vụ tấn công liên quan tới hạ tầng năng lượng và vận tải biển tiếp tục duy trì rủi ro nguồn cung. Reuters cho biết dòng dầu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình thường, khiến giá dầu khó giảm sâu.

Ở chiều nguồn cung, OPEC+ được dự báo giữ nguyên mục tiêu sản lượng tháng 12 tại cuộc họp sắp tới. Nhóm sản xuất này đã hoàn tất việc khôi phục một phần sản lượng bị cắt trước đó nhưng vẫn duy trì một phần hạn chế nguồn cung đến cuối năm.

Vì vậy, dù giá dầu đang hạ nhiệt, mặt bằng thị trường vẫn còn cao và khả năng đảo chiều nhanh chưa thể loại trừ.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 28/10

Trong nước, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex tiếp tục áp dụng theo bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 22/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, giá tối đa E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít xuống 25.361 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít xuống 25.213 đồng/lít. Ngược lại, diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít lên mức tối đa 29.550 đồng/lít.

Kỳ này, cơ quan điều hành thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 300 đồng/lít đối với xăng sinh học, không trích lập với diesel và dầu mazut, đồng thời không chi sử dụng quỹ cho các mặt hàng được công bố.

Petrolimex tiếp tục duy trì mức bán thấp hơn 300 đồng/lít hoặc kg so với mức xác định theo cơ chế điều hành. Doanh nghiệp cho biết chính sách này áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10.

So với bảng giá ngày 15/10, mức thay đổi tại Petrolimex Vùng 1 như sau:

Dự báo giá xăng dầu chiều 29/10

Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 29/10/2026.

So với thời điểm cuối tuần, tín hiệu thị trường đã bớt căng thẳng đáng kể. WTI từ vùng trên 103 USD đã lùi xuống dưới 100 USD/thùng, trong khi Brent trong bộ dữ liệu theo dõi giảm từ vùng gần 117 USD xuống dưới 110 USD.

Nhịp hạ nhiệt này có thể giúp thu hẹp mức tăng dự kiến của giá xăng dầu trong nước.

Tuy nhiên, bình quân giá thành phẩm của cả chu kỳ vẫn chịu ảnh hưởng từ những phiên dầu tăng mạnh trước đó. Thanh Niên dẫn dữ liệu thành phẩm cập nhật cho thấy giá xăng dầu trong nước tại kỳ 29/10 đang nghiêng về khả năng tăng, với mức ước tính khoảng 500 - 1.000 đồng/lít trước khi tính tác động của Quỹ bình ổn. Đây mới là dự báo thị trường, chưa phải mức giá chính thức.

Diễn biến ngày 28/10 khiến khả năng tăng mạnh phần nào giảm so với dự báo đầu tuần. Nếu giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel tiếp tục hạ trong phiên cuối chu kỳ, mức điều chỉnh thực tế có thể thấp hơn các con số ước tính trước đó.

Ngược lại, nếu dầu thế giới bất ngờ tăng trở lại hoặc giá thành phẩm chưa phản ánh đầy đủ nhịp giảm của dầu thô, kỳ 29/10 vẫn có thể đảo chiều tăng sau hai tuần xăng giảm sâu.

Một yếu tố khác cần chú ý là chính sách giảm thêm 300 đồng/lít của Petrolimex hiện được công bố áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10. Vì vậy, giá thực tế tại hệ thống này sau kỳ điều hành còn phụ thuộc việc doanh nghiệp có tiếp tục chính sách giảm thêm hay không.

Với dữ liệu sáng 28/10, nhận định phù hợp là áp lực tăng vẫn còn nhưng đã dịu đáng kể. Khả năng giá xăng tăng vào ngày 29/10 vẫn đáng chú ý, song mức tăng có thể thấp hơn những dự báo được đưa ra đầu tuần nếu xu hướng giảm của dầu và giá thành phẩm tiếp tục duy trì.