Giá xăng dầu hôm nay 28.10.2026: Dầu thế giới giảm, chờ kỳ điều hành mới

Giá bán tại hệ thống Petrolimex vẫn được xác định theo quyết định có hiệu lực từ 15:00 ngày 22.10.2026. Trong bảng đang áp dụng, E10 RON 95 Mức 3 có giá 24.910 đồng/lít tại Vùng 1, thấp hơn E5 RON 92 Mức 2 là 150 đồng/lít.

Hình minh họa

Bảng giá Petrolimex đang áp dụng

Thời điểm kiểm tra đầu ngày 28.10 chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn kỳ 22.10 trong danh mục công bố của doanh nghiệp. Bảng dưới đây là giá đang áp dụng, có hiệu lực đến kỳ điều hành tiếp theo.

Hai mặt hàng Mazut được niêm yết theo đồng/kg và là giá bán buôn:

Trong nhóm xăng, E10 RON 95 Mức 5 cao hơn Mức 3 là 800 đồng/lít tại Vùng 1. Hai dòng điêzen cũng có giá khác nhau theo quy cách; người mua cần đối chiếu đúng hàm lượng lưu huỳnh và mức chất lượng.

Giá công bố đã phản ánh chính sách giảm 300 đồng/lít, kg của Petrolimex so với mức xác định theo cơ chế điều hành. Không trừ thêm khoản này một lần nữa.

WTI và Brent cùng giảm trong phiên 27.10

Đơn vị: USD/thùng. Hai mức dưới đây thuộc hợp đồng giao tháng 12.2026, kết phiên ngày 27.10; mức thay đổi so với kết phiên 26.10.

Nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông giúp giảm bớt lo ngại nguồn cung. Tuy nhiên, các vụ tấn công và rủi ro vận tải biển vẫn hạn chế khả năng kết luận thị trường năng lượng đã ổn định.

Mức giảm trên thuộc phiên 27.10, không phải biến động mới được tính từ đầu ngày 28.10.

Kỳ 29.10: Chờ bình quân giá thành phẩm

Kỳ điều hành tiếp theo được thông tin là ngày 29.10.2026. Một phiên dầu thô giảm chưa đủ để xác định giá xăng hoặc điêzen trong nước sẽ giảm tương ứng.

Nếu bình quân giá thành phẩm và các chi phí cấu thành hạ nhiệt trong cả kỳ tính giá, áp lực điều chỉnh có thể dịu đi. Ngược lại, giá nhập khẩu duy trì cao hoặc chi phí tăng sẽ hạn chế dư địa giảm.

Tại thời điểm chốt bài, chưa có bộ dữ liệu bình quân giá thành phẩm và chi phí đầy đủ để lượng hóa mức tăng, giảm của kỳ tới.