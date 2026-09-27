Giá xăng dầu hôm nay (27-9): Tuần biến động của giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Mỹ-Iran có thể đạt tiến triển, đồng thời nguồn cung dầu từ Saudi Arabia có dấu hiệu phục hồi.

Thị trường dầu mỏ chịu sức ép khi giới đầu tư đặt kỳ vọng vào khả năng đạt được tiến triển ngoại giao trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Theo hãng tin Al Jazeera, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ thông qua các bên trung gian, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ Ba khi nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng lên sau khi đường ống Đông-Tây khôi phục hoạt động, đồng thời hoạt động vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz cũng cải thiện.

Theo Reuters, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định Saudi Arabia đang chủ động ứng phó thay vì chờ đợi. Theo ông, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi buộc Saudi Arabia phải đình chỉ hoạt động xuất khẩu tại cảng Yanbu và tạm dừng đường ống Đông-Tây, tập đoàn Saudi Aramco đã đưa khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 tàu chở dầu siêu lớn trong vùng Vịnh. Dữ liệu vệ tinh và dữ liệu theo dõi tàu cho thấy lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng lên đáng kể so với tháng 8.

Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần đầy biến động. Ảnh minh họa: Getty

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng giá dầu khó giảm sâu hơn cho đến khi nguồn cung qua eo biển Hormuz tăng lên, đặc biệt là giá các sản phẩm dầu tinh chế.

Tại châu Âu và Mỹ, giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục khi các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine khiến xuất khẩu dầu từ một số nhà sản xuất lớn như Nga, Saudi Arabia và UAE giảm mạnh.

Giá dầu thế giới tăng khi chốt phiên giao dịch đầy biến động thứ Tư, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng trước Mỹ.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 3 triệu thùng, lên 426,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 18-9, trong khi các nhà phân tích được Reuters khảo sát dự báo tồn kho dầu thô sẽ giảm 641.000 thùng.

Giá dầu thế giới tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch thứ Năm, khi một vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường biến động mạnh và giá dầu đã rời khỏi mức cao nhất trong phiên sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, Saudi Arabia đang tăng lượng dầu thô được bơm qua đường ống Đông-Tây, tuyến đường dẫn tới trung tâm xuất khẩu Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong ngành, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu vận tải biển cho thấy hoạt động bốc dầu lên các tàu chở dầu vẫn chưa được nối lại.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới đảo chiều giảm khoảng 2% khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày càng tăng, cùng với thông tin Mỹ có thể cấm xuất khẩu dầu diesel.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn lo ngại việc lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia có thể làm gián đoạn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn này.

Ngoài ra, thông tin Washington có thể cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm khoảng chênh lệch giữa giá dầu WTI và giá dầu Brent toàn cầu tăng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường dự đoán các nhà máy lọc dầu Mỹ sẽ giảm lượng dầu thô đầu vào nếu lượng dầu diesel sản xuất ra phải tiêu thụ trong nước.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng chưa đến 1%, trong khi giá dầu WTI giảm khoảng 8%.

Thị trường dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 24-9, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.