Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26-11), sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia, cùng thông tin từ Iran về việc tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 1,96 USD, tương đương 1,2%, lên mức 96,57 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ không có giá chốt phiên do thị trường nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ Tạ ơn.

Ảnh minh họa: Reuters

Một loạt diễn biến trong tuần này đã làm gia tăng lo ngại về căng thẳng địa chính trị và rủi ro nguồn cung tại Trung Đông. Hôm 25-11, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia. Cơ sở này nằm trong một tổ hợp công nghiệp năng lượng, đồng thời là cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này.

Cùng lúc đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Ngày 26-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi vướng thủy lôi ở phía bắc cảng Khasab của Oman khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Theo IRGC, một trong hai con tàu là siêu tàu chở dầu, đang vận chuyển hơn 2 triệu thùng dầu thô.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định, những diễn biến trên đang khiến thị trường năng lượng tiếp tục căng thẳng trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Ông Rory Johnston, nhà sáng lập công ty Commodity Context cho rằng, dù số liệu tháng 10 có thể ghi nhận mức dư cung nhẹ trên toàn cầu, nhưng triển vọng giá dầu vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Ông viện dẫn ra ba yếu tố chính gồm: Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz suy giảm, lượng dầu tồn kho ở mức thấp và những “rủi ro hiện hữu, nghiêm trọng” đối với khoảng 15% nguồn cung dầu toàn cầu.

“Quan điểm của tôi là thị trường đã bị bán tháo quá mức khi giá dầu Brent trượt xuống dưới ngưỡng 90 USD/thùng. Việc nguồn cung thắt chặt trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian”, ông Johnston phân tích.

Từ 15 giờ chiều ngày 26-11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Ảnh minh họa: VGP

Các bộ trưởng OPEC+ dự kiến sẽ họp vào ngày 29-11 để quyết định chính sách sản lượng dầu cho năm 2027. Liên minh này đang đối mặt với bài toán cân đối sản lượng trong bối cảnh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) không còn là thành viên, trong khi Iraq và Kazakhstan đang gây sức ép yêu cầu nâng mức đánh giá về công suất khai thác dầu của họ.

Theo một vài nguồn tin am hiểu vấn đề, OPEC+ có thể quyết định giữ nguyên mục tiêu sản lượng hiện tại, ít nhất là trong quý I năm 2027.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ ngày 26-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 1.400 đồng/lít; dầu diesel là 500 đồng/lít và dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng, dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 giảm 185 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 44 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1.382 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.101 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm 2026 do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu; OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu năm 2027 tại cuộc họp ngày 29-11-2026; lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Saudi Arabia; tiếp tục có các vụ tấn công tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.