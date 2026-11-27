Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới tiếp tục đi lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu - đang hỗ trợ thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung cải thiện và lượng dầu tồn kho tại Mỹ gia tăng vẫn là những yếu tố gây sức ép, hạn chế đà tăng của giá dầu.

Nhiều chuyên gia cho rằng tuyên bố của lực lượng Houthi là nguyên nhân chính thúc đẩy giá dầu tăng trong phiên giao dịch, do làm gia tăng lo ngại về rủi ro địa chính trị. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch có thể đang mua lại những hợp đồng bán khống trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Giá dầu thế giới tiếp tục hồi phục. (Ảnh: Oilprice).

Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu là số liệu tồn kho của Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11. Mức tăng này thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích.

Dù vậy, triển vọng nguồn cung gia tăng trong năm tới vẫn là yếu tố hạn chế đà phục hồi của thị trường. Đặc biệt, những bất ổn xung quanh chính sách sản lượng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư trước thềm cuộc họp ngày 29/11.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hiện không còn chịu các hạn chế theo chính sách của OPEC+, trong khi Iraq đang tìm cách nâng công suất khai thác. Những diễn biến này khiến triển vọng nguồn cung từ các thành viên OPEC+ trong năm tới trở nên khó đoán định.

Theo kế hoạch, các bộ trưởng OPEC+ sẽ tiến hành một loạt cuộc họp ngày 29/11 để thảo luận và quyết định chính sách sản lượng dầu cho năm 2027.

Trong ngắn hạn, giá dầu được dự báo tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc chủ yếu vào diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn nguồn cung và triển vọng cân bằng cung - cầu năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 26/11, giá xăng E5 RON92 giảm 185 đồng/lít, không cao hơn 18.391 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 44 đồng/lít, không cao hơn 19.056 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.382 đồng/lít, không cao hơn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.101 đồng/kg, không cao hơn 17.570 đồng/kg.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 31/12/2025 đến 26/11/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Đây là lần thứ năm liên tiếp giá xăng dầu cùng giảm và lần thứ sáu liên tiếp giá xăng giảm từ đầu tháng 11 đến nay.