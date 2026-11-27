Người mua xăng dầu bước vào ngày 27.11 với bảng giá đã có hiệu lực từ 15:00 ngày trước. Trong đó, xăng E10 RON 95 Mức 3 tại Vùng 1 ở dưới 20.000 đồng/lít. Giá dầu thô quốc tế tăng tại thời điểm kiểm tra, song chưa đủ cơ sở để suy ra hướng điều chỉnh giá bán lẻ trong kỳ tiếp theo.

Hình minh họa

Bảng giá xăng dầu đang áp dụng

Bảng dưới đây có hiệu lực từ 15:00 ngày 26.11.2026 tại hệ thống Petrolimex, đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm kiểm tra 04:34 ngày 27.11, chưa tìm thấy thông cáo thay thế mới hơn.

Đơn vị: đồng/lít.

Chênh lệch giữa hai vùng của các mặt hàng trên từ 360 đến 540 đồng/lít. Riêng hai loại xăng E10 cùng chỉ số RON 95 nhưng khác mức chất lượng có giá Vùng 1 cách nhau 2.000 đồng/lít; người mua cần đối chiếu đúng tên sản phẩm tại cột bơm.

Thông cáo còn công bố hai loại mazut với đơn vị đồng/kg. Đây là giá bán buôn, được tách khỏi bảng bán lẻ theo lít:

Với Vùng 2, giá bán thực tế do đơn vị thành viên quyết định trong phạm vi được giao và không vượt mức công bố tương ứng. Bảng có hiệu lực qua nhiều ngày là giá đang áp dụng, không phải kết luận rằng nguồn chưa cập nhật nên thị trường không đổi.

Dầu thế giới: WTI và Brent cùng tăng trong bộ báo giá kiểm tra

Bộ báo giá đọc lúc khoảng 04:32 ngày 27.11.2026 thể hiện WTI và Brent cùng tăng so với mức đóng cửa trước mà từng trang dùng làm cơ sở.

Đơn vị: USD/thùng. Đây là báo giá CFD tham chiếu hợp đồng tương lai được nguồn gắn nhãn thời gian thực, không phải giá giao ngay hay giá chốt phiên đã xác nhận.

Hai hợp đồng khác kỳ hạn nên không dùng chênh lệch giữa chúng để tính mức tăng giá bán lẻ trong nước. Giá thành phẩm xăng dầu, tỷ giá và các cấu phần trong công thức điều hành mới là những dữ liệu cần theo dõi qua cả chu kỳ tính giá.

Triển vọng kỳ tới: Chưa đủ cơ sở dự báo mức điều chỉnh

Rủi ro nguồn cung và chính sách sản lượng vẫn là những yếu tố đáng chú ý với dầu thô. Nếu giá thành phẩm xăng dầu duy trì đà tăng trong nhiều phiên, áp lực lên giá cơ sở trong nước có thể lớn hơn. Ngược lại, giá hạ nhiệt hoặc những cấu phần chi phí khác giảm sẽ làm thay đổi kết quả tính toán.

Hiện chưa có đủ bộ giá bình quân và chi phí cho kỳ tiếp theo để dự báo mức tăng, giảm cụ thể. Vì vậy, nhịp tăng của dầu thô trong bộ báo giá đầu ngày 27.11 chưa đồng nghĩa xăng dầu bán lẻ sẽ tăng ở lần điều hành tới.