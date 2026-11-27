Giá dầu thế giới tiếp tục biến động trong những phiên giao dịch cuối tháng 11, khi thị trường theo dõi triển vọng nguồn cung và chính sách sản lượng của các nước xuất khẩu dầu.

Trong nước, giá xăng dầu bước sang ngày 27/11 với mặt bằng mới sau kỳ điều chỉnh chiều qua. Đáng chú ý, dầu diesel và dầu hỏa giảm hơn 1.000 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng xăng chỉ giảm nhẹ.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15h hôm nay (26/11)

Chiều 26/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Theo đó, giá xăng giảm 50-180 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.380 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.100 đồng/kg.

Giá dầu thế giới hôm nay 27/11/2026: WTI và Brent tăng theo mốc tham chiếu

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 27/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 84,92 USD/thùng, tăng 0,91 USD/thùng so với mức 84,01 USD/thùng ngày 26/11. Chênh lệch tương đương khoảng 1,08%.

Cùng thời điểm, dầu Brent tăng từ 90,64 USD/thùng lên 91,71 USD/thùng, tương ứng tăng 1,07 USD/thùng, khoảng 1,18%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 27/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo hai mốc tham chiếu được cung cấp, chưa được xác nhận trùng khớp với giá thanh toán hợp đồng dầu thô trên thị trường quốc tế.

Về biên độ, dầu WTI ngày 27/11 được ghi nhận dao động từ 83,19 đến 85,23 USD/thùng. Trong dữ liệu ngày 26/11, giá dầu này nằm trong khoảng 83,82–84,09 USD/thùng.

Đối với dầu Brent, biên độ tham chiếu ngày 27/11 là 89,77–92,09 USD/thùng, rộng hơn khoảng 90,64–90,93 USD/thùng của ngày trước đó.

Bảng so sánh biên độ giá dầu:

Đơn vị: USD/thùng. Biên độ ngày 27/11 phản ánh dữ liệu tại thời điểm cập nhật, chưa phải biên độ của toàn bộ ngày giao dịch.

Thị trường dầu mỏ đang ghi nhận những diễn biến trái chiều khi triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào vẫn gây sức ép lên giá, trong khi nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng có thể khiến giá tăng trở lại.

Đáng chú ý, giá dầu quốc tế đã có những phiên phục hồi sau khi giảm xuống vùng thấp nhất trong khoảng ba tháng vào đầu tuần. Tuy nhiên, diễn biến giữa các phiên chưa thực sự ổn định, với những nhịp tăng và giảm liên tiếp.

Hoạt động giao dịch dầu thô tại Mỹ cũng chịu ảnh hưởng của kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Vì vậy, giá hợp đồng tương lai WTI trong ngày 26/11 không có mức thanh toán chính thức như các phiên thông thường.

Trong khi đó, thị trường đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 29/11, khi nhóm các nước sản xuất dầu xem xét chính sách sản lượng cho thời gian tới.

Triển vọng nguồn cung và lượng dầu tồn kho tại các thị trường tiêu thụ lớn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến giá trong những phiên tiếp theo. Dù giá dầu có dấu hiệu phục hồi tại một số thời điểm, vẫn còn quá sớm để xác định xu hướng tăng sẽ kéo dài.

Đối với Việt Nam, giá dầu thô thế giới là một chỉ báo cần theo dõi, nhưng mức điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào biến động giá nhiên liệu thành phẩm trong kỳ tính giá, cùng những yếu tố điều hành liên quan.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 27/11/2026: Petrolimex đồng loạt giảm giá

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 27/11 áp dụng bảng giá mới được Petrolimex công bố từ 15h ngày 26/11/2026.

Trong kỳ điều chỉnh này, các mặt hàng xăng dầu tiếp tục giảm giá so với ngày 19/11. Tuy nhiên, mức giảm giữa nhóm xăng và nhóm dầu có sự chênh lệch khá lớn.

Theo bảng giá mới, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 180 đồng/lít, từ 18.570 đồng/lít xuống còn 18.390 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95-III giảm 50 đồng/lít, còn 19.050 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-V cũng giảm 50 đồng/lít, xuống 21.050 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 27/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15h ngày 26/11/2026.

Đáng chú ý, giá dầu diesel và dầu hỏa giảm mạnh hơn nhiều so với các mặt hàng xăng.

Dầu DO 0,001S-V tại vùng 1 giảm 1.080 đồng/lít, từ 28.140 đồng/lít xuống 27.060 đồng/lít.

Dầu DO 0,05S-II giảm 1.380 đồng/lít, còn 24.960 đồng/lít. Trong khi đó, dầu hỏa 2-K giảm 1.560 đồng/lít, xuống 24.290 đồng/lít.

Như vậy, dầu hỏa là mặt hàng có mức giảm tuyệt đối lớn nhất trong sáu sản phẩm được Petrolimex công bố.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Việc giá xăng dầu tiếp tục giảm giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thêm chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, lợi ích trong kỳ điều chỉnh này rõ rệt hơn đối với các phương tiện và hoạt động sản xuất sử dụng dầu diesel.

Chẳng hạn, với một lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II tại vùng 1, người tiêu dùng phải trả 735.600 đồng, thấp hơn 7.200 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 26/11.

Đối với dầu DO 0,05S-II, mỗi 100 lít nhiên liệu mua tại vùng 1 có chi phí thấp hơn 138.000 đồng so với kỳ trước. Đây là mức giảm đáng chú ý đối với các doanh nghiệp vận tải có nhu cầu sử dụng nhiên liệu thường xuyên.

Tính từ ngày 5/11 đến nay, giá xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã giảm từ 20.890 đồng/lít xuống còn 18.390 đồng/lít, tương đương giảm tổng cộng 2.500 đồng/lít qua ba kỳ điều chỉnh.

Theo thông tin điều hành ngày 26/11, giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân trong kỳ tính giá giảm đáng kể. Trong đó, xăng RON 92 dùng để pha chế E5 giảm 9,29%, xăng RON 95 dùng để pha chế E10 giảm 8,62%, còn dầu diesel 0,05S giảm 8,13%.

Việc điều chỉnh giá bán lẻ trong nước còn chịu tác động từ chính sách thuế và cơ chế trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Vì vậy, mức giảm của từng mặt hàng không hoàn toàn tương ứng với tỷ lệ giảm của giá thành phẩm quốc tế.

Đối với vùng 2, giá bán cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh. Các đơn vị thành viên Petrolimex được quyết định mức giá thực tế nhưng không vượt mức vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 3/12/2026: Có tiếp tục giảm?

Sau kỳ điều chỉnh ngày 26/11, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh tiếp vào 15h thứ Năm, ngày 3/12/2026.

Việc giá nhiên liệu giảm ba kỳ liên tiếp đang khiến người tiêu dùng quan tâm liệu mặt bằng giá xăng dầu có tiếp tục đi xuống trong tuần tới.

Tuy nhiên, thị trường quốc tế đang xuất hiện những biến động khó dự báo. Sau giai đoạn giảm sâu, dầu WTI và Brent đã có những phiên phục hồi, trong khi triển vọng nguồn cung toàn cầu vẫn tạo sức ép lên giá.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục giảm trong kỳ tính giá mới, khả năng giá bán lẻ tại Việt Nam giảm thêm sẽ được hỗ trợ.

Ngược lại, nếu giá nhiên liệu quốc tế phục hồi, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể tăng trở lại.

Cần lưu ý, giá dầu thô WTI và Brent không phải là căn cứ duy nhất để xác định giá xăng dầu trong nước. Kết quả điều hành còn phụ thuộc vào bình quân giá thành phẩm quốc tế, biến động tỷ giá, các khoản thuế, chi phí liên quan và cơ chế bình ổn theo quy định.

Bên cạnh đó, mức điều chỉnh của xăng E5 RON 92, E10 RON 95 và dầu diesel có thể khác nhau do diễn biến giá thành phẩm từng mặt hàng không giống nhau.

Ở thời điểm sáng 27/11, kỳ tính giá mới vừa bắt đầu, chưa đủ cơ sở để đưa ra con số tăng hoặc giảm cụ thể cho ngày 3/12.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ chiều 26/11. Diễn biến giá nhiên liệu thành phẩm thế giới trong những ngày đầu tháng 12 sẽ là yếu tố cần theo dõi trước kỳ điều hành tiếp theo.