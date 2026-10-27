Giá xăng dầu hôm nay 27/10: Thế giới giảm, trong nước chờ điều chỉnh

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (26/10) quay đầu giảm sau khi tăng mạnh vào phiên cuối tuần trước.

Chốt phiên giao dịch 26/10, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,78%, xuống còn 115,8 USD/thùng. Còn giá dầu WTI của Mỹ hạ 1,46%, về mức 101,76 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (27/10), giá dầu WTI tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h27' ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 115,8 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 101,4 USD/thùng, giảm 0,37% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đảo chiều đi xuống sau khi chạm mức cao nhất gần 6 tháng, trong bối cảnh kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, dù nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông vẫn hiện hữu.

Kỳ vọng về một bước đột phá trong ngoại giao nhằm giải quyết xung đột tại Trung Đông đã gây sức ép lên giá dầu.

Theo một số nguồn tin, các nhà trung gian hòa giải của Qatar đã tới Tehran vào ngày 25/10, nhằm phối hợp với Mỹ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Ngày 26/10, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan (những nước thuộc Hiệp ước Mecca) đã tiến hành các cuộc hội đàm với quan chức Iran tại Tehran nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa các bên kể từ khi những cuộc tấn công của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn nhằm vào Saudi Arabia trở thành một điểm nóng trong cuộc xung đột.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, sau cuộc gặp này, 4 nước đã nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hợp tác về hòa bình và an ninh.

Giá xăng dầu trong nước đang chờ được điều chỉnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Bên cạnh đó, lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi ở Yemen vào cuối tuần qua tuyên bố đã tấn công các trạm bơm trên đường ống dẫn dầu thô Đông - Tây của Saudi Arabia và sân bay Riyadh.

Trong khi đó, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết đã bắn hạ 3 máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Riyadh và các khu vực phía nam của nước này trong ngày 26/10.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 29/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (27/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 22/10, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán lẻ không cao hơn 25.361 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 1.238 đồng/kg, giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.