Giá xăng dầu hôm nay 27/10: Tăng, giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay biến động trái chiều, song cả hai loại dầu chủ chốt WTI và Brent đều duy trì trên 100 USD/thùng. Lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Ngày 25/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nguy cơ xung đột tái bùng phát với Mỹ và Israel sẽ không làm thay đổi những nguyên tắc đối ngoại cốt lõi của Tehran. Ông cũng cho rằng các bên khó đạt được kết quả khác biệt so với những gì đã xảy ra trước đây.

Giá dầu thế giới hôm nay vẫn trên 100 USD/thùng. (Ảnh minh họa: iStock).

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tel Aviv gia tăng cảnh báo quân sự, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công mới tương tự đợt không kích hồi đầu năm.

Dù thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 đã chấm dứt giai đoạn giao tranh ác liệt nhất, các vụ đụng độ vẫn tiếp diễn quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông, qua đó tiếp tục tác động đến giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 22/10, giá bán lẻ các loại xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá dầu lại tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.