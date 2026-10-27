Giá xăng dầu hôm nay (27-10): Giá dầu giảm khi kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, chốt phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent giảm 91 cent, tương đương 0,8%, xuống còn 115,81 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,51 USD, tương đương 1,46%, xuống còn 101,76 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, giá dầu từng giảm hơn 2 USD/thùng nhờ kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao nhằm giải quyết xung đột tại Trung Đông.

Tâm điểm chú ý của thị trường vẫn là những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Cuối tuần qua, lực lượng Houthi ở Yemen, tuyên bố đã tấn công các trạm bơm trên đường ống dẫn dầu thô Đông - Tây của Saudi Arabia và sân bay Riyadh. Tuy nhiên, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết đã bắn hạ ba máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Riyadh và các khu vực phía nam của nước này trong ngày 26-10.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông hạ nhiệt. Ảnh minh họa: Oilprice

Theo một quan chức am hiểu tình hình, các nhà trung gian hòa giải của Qatar đã tới Tehran hôm 25-10, nhằm phối hợp với Mỹ tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Ngày 26-10, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng đã tiến hành các cuộc hội đàm với quan chức Iran tại Tehran nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, sau cuộc gặp, bốn nước nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hợp tác về hòa bình và an ninh.

Những tác động từ cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran, bùng phát từ ngày 28-2 vẫn tiếp tục lan rộng khiến các doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động trước những gián đoạn đối với tuyến hàng hải thương mại qua eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb.

Theo dữ liệu của Viện Washington về Chính sách Cận Đông, tháng 10 là giai đoạn ghi nhận số vụ tấn công tàu thương mại nhiều nhất tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận.

Tình hình môi trường cũng trở nên đáng lo ngại sau một vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hình ảnh vệ tinh cho thấy vết dầu loang từ con tàu bị hư hại đã lan rộng, khiến nhiều bãi biển phải đóng cửa và làm dấy lên lo ngại về tác động đối với môi trường biển.

Ảnh minh họa: Reuters

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 26-10 cũng cho biết, đã nhận được thông tin về một tàu bốc cháy gần khu vực Al-Faw, Iraq. Hiện chưa rõ tình trạng thủy thủ đoàn, mức độ thiệt hại của con tàu cũng như tác động của sự cố đối với môi trường.

Về nguồn cung, hai nguồn tin trong ngành cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga đang tăng sản lượng diesel trong tháng 10, sau khi chính phủ cấp hạn ngạch xuất khẩu. Động thái này diễn ra sau thỏa thuận cung ứng giữa Điện Kremlin và Mỹ.

Tại Mỹ, lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm xuống còn 282,6 triệu thùng trong tuần trước. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10-1982.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-10 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22-10, giá xăng các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.