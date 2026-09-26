Giá xăng dầu hôm nay (26-9): Giá dầu thế giới đảo chiều giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2% trong phiên giao dịch thứ Sáu (25-9) khi hy vọng về một lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày càng tăng, cùng với thông tin Mỹ có thể tạm cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm hạ giá nhiên liệu trong nước. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn lo ngại việc lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia có thể làm gián đoạn nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu lớn ở Trung Đông này.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 25-9, giá dầu Brent giảm 2,28 USD, tương đương 2,1%, xuống còn 104,32 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 2,20 USD, tương đương 2,3%, xuống còn 92,41 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng chưa đến 1%, trong khi giá dầu WTI giảm khoảng 8%.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 25-9. Ảnh minh họa: Reuters

Theo các nguồn tin, các nhà đàm phán của Mỹ và Iran tại New York đang xem xét một lộ trình để từng bước chấm dứt xung đột, trong đó Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters vào thứ Sáu rằng Tehran sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân, ngay cả khi Mỹ chấp nhận đề xuất mở lại eo biển Hormuz. Đề xuất này bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa bằng hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định trong một báo cáo rằng, thị trường dầu mỏ một lần nữa chịu áp lực khi các nhà đầu tư tiếp tục xem xét khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel, trong khi những thông tin tiến triển về ngoại giao hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đã thúc đẩy hoạt động giao dịch dầu ngày 25-9.

Thông tin Washington có thể cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm khoảng chênh lệch giữa giá dầu WTI và giá dầu Brent tăng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường dự đoán các nhà máy lọc dầu Mỹ sẽ giảm lượng dầu thô đầu vào nếu lượng dầu diesel sản xuất ra phải tiêu thụ trong nước.

Theo Reuters đưa tin, các quan chức quân sự cấp cao của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Saudi Arabia trong bối cảnh nước này phải đối mặt với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa vào Saudi Arabia, làm gián đoạn nguồn cung dầu từ quốc gia này.

Dữ liệu sơ bộ về theo dõi tàu thuyền từ công ty phân tích hàng hải Kpler công bố ngày 25-9 cho thấy, lượng dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt 33,7 triệu thùng trong tuần bắt đầu từ ngày 20-9, tương đương với khối lượng của tuần trước đó.

Ảnh minh họa: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất UAE là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga - Mỹ - Ukraine để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Theo các hãng thông tấn Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tất cả các đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột với Ukraine vẫn đang được đặt trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, Moscow vẫn cần đánh giá xem những đề xuất đó có phù hợp với lợi ích của Nga hay không.

Bất kỳ thỏa thuận nào giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng có thể tạo điều kiện để Nga tăng xuất khẩu năng lượng. Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 24-9, giá xăng tiếp tục tăng. Trong đó, xăng E10RON95-III tăng vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.