Giá xăng dầu hôm nay 26/9: Dầu thế giới hạ nhiệt cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay 26/9/2026 ghi nhận dầu thế giới hạ nhiệt sau phiên tăng mạnh trước đó. WTI giảm về 92,44 USD/thùng, Brent còn 104,45 USD/thùng. Trong nước, Petrolimex giữ bảng giá mới áp dụng từ 15h ngày 24/9.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Dầu thế giới tăng, E10 vượt 27.000 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 25/9/2026: WTI tăng lên 94,29 USD/thùng, Brent đạt 106,77 USD/thùng; giá Petrolimex vừa tăng mạnh từ chiều 24/9.

Giá dầu thế giới hôm nay 26/9 giảm trở lại

Theo bộ dữ liệu cập nhật ngày 26/9/2026, dầu WTI ở mức 92,44 USD/thùng, giảm 1,85 USD so với mức 94,29 USD/thùng ngày 25/9, tương đương khoảng 1,96%.

Biên độ gần nhất của WTI nằm trong khoảng 91,53–94,73 USD/thùng.

Dầu Brent giảm từ 106,77 USD/thùng xuống 104,45 USD/thùng, mất 2,32 USD, tương đương khoảng 2,17%. Biên độ gần nhất nằm trong khoảng 103,15–107,17 USD/thùng.

Bảng giá dầu thế giới ngày 26/9/2026

Ngày 26/9 là thứ Bảy nên thị trường dầu kỳ hạn quốc tế không có phiên giao dịch mới trong ngày. Các mức trên phản ánh dữ liệu cập nhật gần nhất sau phiên thứ Sáu.

Dữ liệu quốc tế cũng khá sát với bộ số liệu này. Reuters ghi nhận WTI kết thúc phiên 25/9 ở 92,41 USD/thùng, giảm 2,3%; Brent đóng cửa ở 104,32 USD/thùng, giảm 2,1%.

Dầu hạ nhiệt sau hai phiên tăng mạnh

Nhịp giảm cuối tuần xuất hiện sau khi dầu thế giới tăng mạnh trong hai phiên trước.

Theo Reuters, tâm lý thị trường dịu lại khi xuất hiện kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt, qua đó giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng trước các rủi ro liên quan tới nguồn cung khu vực.

Vì vậy, mức giảm hơn 2% trong phiên cuối tuần chưa đủ để khẳng định dầu đã bước vào xu hướng giảm dài hạn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 26/9/2026

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 26/9 tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 24/9/2026.

Bảng giá PVOIL cập nhật sau kỳ điều hành cũng ghi nhận E10 RON95-III ở mức 27.080 đồng/lít, E5 RON92-II 26.390 đồng/lít và diesel 0,05S-II 30.490 đồng/lít.

Bảng giá Petrolimex ngày 26/9/2026

Đơn vị: đồng/lít

Tại Vùng 1, E5 RON 92-II đang ở mức 26.390 đồng/lít; E10 RON 95-III là 27.080 đồng/lít và E10 RON 95-V ở mức 28.080 đồng/lít.

Trong nhóm dầu, DO 0,001S-V có giá 32.090 đồng/lít, DO 0,05S-II là 30.490 đồng/lít và dầu hỏa 2-K ở mức 30.020 đồng/lít.

So với kỳ 17/9, xăng tăng mạnh

Mức tăng mạnh nhất trong nhóm xăng thuộc về E10 RON 95-III, thêm 1.450 đồng/lít tại Vùng 1.

Theo Bộ Công Thương, sau kỳ điều hành 24/9, giá tối đa E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít lên 26.397 đồng/lít, E10 RON95-III tăng 1.451 đồng/lít lên 27.087 đồng/lít và diesel 0,05S tăng 552 đồng/lít lên 30.497 đồng/lít. Kỳ này không trích lập và không chi Quỹ bình ổn.

Giá xăng dầu ngày 1/10 sẽ ra sao?

Nếu lịch điều hành định kỳ không thay đổi, kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 1/10/2026.

Tín hiệu đầu chu kỳ mới đang thuận lợi hơn so với ngày 25/9 khi WTI và Brent cùng giảm khoảng 2% trong phiên cuối tuần.

Nếu dầu tiếp tục hạ nhiệt và giá thành phẩm xăng dầu quốc tế giảm tương ứng trong các phiên 28–30/9, áp lực tăng giá trong nước có thể thu hẹp.

Tuy nhiên, chu kỳ mới chỉ bắt đầu nên chưa đủ cơ sở dự báo số đồng/lít cụ thể.

Một yếu tố khác cần theo dõi là chính sách thuế. Bộ Công Thương cho biết Nghị quyết 34/2026/NQ-CP về một số ưu đãi thuế đối với xăng dầu hiện có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2026. Vì vậy, trước kỳ ngày 1/10 cần theo dõi các quyết định chính thức liên quan chính sách này, thay vì giả định trước việc gia hạn hoặc thay đổi.

Nhận định ngắn

Dầu thế giới giảm trở lại cuối tuần là tín hiệu tích cực cho những ngày đầu chu kỳ mới.

WTI đã lùi về vùng 92 USD/thùng và Brent về quanh 104 USD/thùng. Nếu xu hướng giảm tiếp tục trong tuần tới, áp lực đối với giá bán lẻ trong nước có thể giảm.

Tuy nhiên, giá xăng dầu hiện vẫn ở mặt bằng cao và kỳ điều hành ngày 1/10 còn chịu tác động của giá thành phẩm, tỷ giá cũng như chính sách thuế sau ngày 30/9.

Vì vậy, ở thời điểm 26/9, chưa nên dự báo mức tăng hoặc giảm cụ thể.