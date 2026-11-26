Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch giữa tuần, với giá WTI và Brent cùng tăng khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng nguồn cung. Tại Việt Nam, giá xăng dầu sáng 26/11 vẫn áp dụng bảng giá Petrolimex từ ngày 19/11. Sau hai kỳ giảm liên tiếp, người tiêu dùng đang chờ xem giá nhiên liệu sẽ tiếp tục đi xuống hay đảo chiều trong kỳ điều hành chiều nay.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 25/11: Dầu thế giới bật tăng, giá xăng ngày mai ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay 25/11/2026 ghi nhận WTI và Brent phục hồi sau phiên giảm sâu. Trong nước, xăng E5 giữ mức 18.570 đồng/lít trước kỳ điều chỉnh ngày mai.

Giá dầu thế giới hôm nay 26/11/2026: WTI và Brent đồng loạt tăng

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 26/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 84,01 USD/thùng, tăng 2,32 USD/thùng so với mức 81,69 USD/thùng ngày 25/11. Tính theo tỷ lệ, mức tăng tương đương khoảng 2,84%.

Cùng thời điểm, dầu Brent tăng từ 88,33 USD/thùng lên 90,64 USD/thùng, tương ứng tăng 2,31 USD/thùng, khoảng 2,62%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 26/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo các mốc tham chiếu được cung cấp, chưa được xác nhận là giá đóng cửa phiên giao dịch quốc tế.

Đáng chú ý, biên độ dầu WTI ngày 26/11 được ghi nhận từ 83,82 đến 84,09 USD/thùng. Trước đó, dữ liệu ngày 25/11 cho thấy giá dao động trong khoảng 79,08–82,11 USD/thùng.

Đối với Brent, biên độ tham chiếu ngày 26/11 nằm trong khoảng 90,64–90,93 USD/thùng, cao hơn mức 88,20–88,58 USD/thùng của ngày trước đó.

Bảng so sánh biên độ giá dầu:

Đơn vị: USD/thùng. Biên độ ngày 26/11 chỉ phản ánh thời điểm ghi nhận dữ liệu.

Trên thị trường quốc tế, kết quả phiên giao dịch ngày 25/11 cũng cho thấy giá dầu tăng mạnh, dù mức giá thanh toán khác với bảng tham chiếu trên.

Cụ thể, dầu Brent chốt ở mức 94,61 USD/thùng, tăng 3,21 USD/thùng, tương đương khoảng 3,5%. Dầu WTI tăng 1,63 USD/thùng, tương ứng 2%, lên 83,68 USD/thùng.

Như vậy, cả hai loại dầu chủ chốt đều ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp sau nhịp giảm sâu đầu tuần.

Giá dầu phục hồi khi thị trường gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại một số khu vực xuất khẩu năng lượng. Hoạt động mua vào trước kỳ nghỉ lễ tại Mỹ cũng góp phần hỗ trợ giá dầu.

Bên cạnh đó, số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ tăng ít hơn dự báo đã tác động đến tâm lý giao dịch. Trong tuần kết thúc ngày 20/11, lượng dầu thô thương mại tồn kho của Mỹ tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng. Trước đó, giới phân tích dự báo mức tăng khoảng 1,5 triệu thùng.

Dù giá dầu phục hồi khá mạnh, triển vọng nguồn cung toàn cầu vẫn là yếu tố khiến thị trường thận trọng. Cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 29/11 để thảo luận chính sách sản lượng cho năm tới cũng đang thu hút sự chú ý.

Với những diễn biến hiện tại, giá dầu thế giới có thể tiếp tục biến động trong các phiên tới. Tuy nhiên, đà tăng của dầu thô chưa đồng nghĩa giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tăng tương ứng, bởi việc điều hành còn phụ thuộc vào giá nhiên liệu thành phẩm quốc tế trong cả kỳ tính giá.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 26/11/2026: Petrolimex giữ giá trước giờ điều chỉnh

Tại Việt Nam, giá xăng dầu sáng 26/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 19/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 đang được bán với giá 18.570 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.100 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V ở mức 21.100 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex trước kỳ điều chỉnh chiều 26/11:

Đơn vị: đồng/lít. Giá Petrolimex áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026, chưa bao gồm kết quả kỳ điều chỉnh chiều 26/11.

Ở kỳ điều hành gần nhất, các mặt hàng xăng dầu trong bảng giá trên đều giảm so với ngày 12/11.

Trong đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 820 đồng/lít, từ 19.390 đồng/lít xuống còn 18.570 đồng/lít.

Hai loại xăng E10 RON 95-V và E10 RON 95-III cùng giảm 740 đồng/lít. Các sản phẩm dầu diesel DO 0,001S-V và DO 0,05S-II giảm 480 đồng/lít, trong khi dầu hỏa 2-K giảm 550 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Tính qua hai kỳ điều chỉnh ngày 12 và 19/11, giá xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít, từ 20.890 đồng/lít xuống 18.570 đồng/lít.

Với mỗi lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II, người tiêu dùng tại vùng 1 hiện phải trả 742.800 đồng, thấp hơn 32.800 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 19/11.

Giá dầu diesel giảm cũng góp phần giảm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải. Đối với dầu DO 0,05S-II, mỗi 100 lít nhiên liệu có giá thấp hơn 48.000 đồng so với kỳ trước.

Giá bán tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do đặc điểm địa bàn kinh doanh. Mức giá thực tế tại những khu vực này được các đơn vị thành viên Petrolimex quyết định nhưng không vượt mức giá vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu chiều 26/11/2026: Có giảm tiếp hay đảo chiều tăng?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh lúc 15h hôm nay, ngày 26/11/2026.

Đây là kỳ điều hành được quan tâm sau chuỗi giảm giá liên tiếp trong tháng 11. Riêng hai kỳ gần nhất, giá xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít.

Trước kỳ điều chỉnh mới, diễn biến thị trường quốc tế đang xuất hiện những tín hiệu trái chiều. Giá dầu thô từng giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng, nhưng đã phục hồi trong hai phiên giao dịch gần nhất.

Đà tăng mới của WTI và Brent có thể làm thu hẹp khả năng giảm giá bán lẻ nếu giá xăng dầu thành phẩm thế giới cũng tăng theo. Tuy nhiên, chưa thể dựa vào mức tăng của dầu thô trong một vài phiên để xác định mức điều chỉnh chiều nay.

Giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam được tính toán từ diễn biến giá thành phẩm thế giới trong kỳ, cùng các yếu tố tỷ giá, thuế, chi phí kinh doanh và cơ chế bình ổn giá theo quy định.

Nếu bình quân giá xăng dầu thành phẩm vẫn thấp hơn kỳ trước, giá bán lẻ trong nước có thể tiếp tục giảm. Ngược lại, nếu giá thành phẩm tăng, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể được điều chỉnh tăng.

Đáng chú ý, xăng E5 RON 92, E10 RON 95 và dầu diesel có thể có mức điều chỉnh khác nhau do diễn biến giá thành phẩm của từng sản phẩm không giống nhau.

Ở thời điểm sáng 26/11, chưa có quyết định điều hành chính thức cho kỳ điều chỉnh chiều nay. Vì vậy, mọi con số dự báo tăng hoặc giảm vẫn cần được xem là thông tin tham khảo.

Trước 15h, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ ngày 19/11. Mức giá mới sẽ được xác định sau khi cơ quan điều hành và doanh nghiệp công bố quyết định chính thức.