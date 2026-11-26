Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết phiên giao dịch, giá dầu Brent tăng 3,21 USD, tương đương 3,5%, lên mức 94,61 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên mức 83,68 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này đều tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24-11).

Ngày 25-11, lực lượng Houthi tại Yemen vốn được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura và khu tài chính ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ras Tanura là nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, đồng thời nằm trong tổ hợp công nghiệp năng lượng có cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại PVM cho rằng, tuyên bố của Houthi là nguyên nhân chính thúc đẩy giá dầu tăng trong phiên, do làm gia tăng lo ngại về rủi ro địa chính trị. Theo ông, các nhà giao dịch cũng có thể đang mua lại những hợp đồng bán khống trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Cùng quan điểm, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại Price Futures Group nhận định, giới đầu tư đang thận trọng trước nguy cơ căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang vào dịp cuối tuần.

Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25-11. Ảnh minh họa: Premiumtimesng.com

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng; lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20-11. Mức tăng này thấp hơn dự báo 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích.

Theo ông Flynn, số liệu tồn kho cũng góp phần hỗ trợ giá dầu, bởi thị trường trước đó dự báo lượng dầu dự trữ của Mỹ sẽ tăng mạnh hơn thực tế.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung gia tăng trong năm tới vẫn là yếu tố hạn chế đà tăng của giá dầu. Những bất ổn xung quanh chính sách sản lượng của OPEC+ trước thềm cuộc họp ngày 29-11 đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Tại cuộc họp này, liên minh OPEC+ dự kiến quyết định chính sách khai thác dầu cho năm 2027.

Ông Zhenqiang Seto, chuyên gia nghiên cứu dầu mỏ tại LSEG cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hiện không còn chịu các hạn chế theo chính sách của OPEC+, trong khi Iraq đang tìm cách nâng công suất khai thác. Những diễn biến này khiến triển vọng nguồn cung từ các thành viên OPEC+ trong năm tới trở nên khó đoán định.

Các bộ trưởng OPEC+ sẽ tiến hành một loạt cuộc họp vào ngày 29-11 để thảo luận và quyết định chính sách sản lượng cho năm 2027.

OPEC+ sẽ tiến hành họp vào ngày 29-11 để thảo luận và quyết định chính sách sản lượng cho năm 2027. Ảnh minh họa: Oilprice

Ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI cũng cho rằng, những lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu đang kìm hãm giá dầu kể từ khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo trong tháng này. Hiện giới đầu tư tập trung theo dõi cách thức OPEC+ phân bổ hạn ngạch cho các thành viên trong năm tới.

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, OPEC+ dự kiến hoàn tất việc rà soát công suất khai thác dầu của các thành viên vào cuối năm nay.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Iraq và Kazakhstan đang gây sức ép để OPEC+ nâng mức đánh giá về công suất khai thác dầu của hai nước. Động thái này làm gia tăng căng thẳng trong quá trình rà soát, bởi kết quả đánh giá sẽ là cơ sở để xác định sản lượng mà mỗi thành viên được phép khai thác trong năm tới.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo truyền thông nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này cho biết một tàu container đã bị nhắm mục tiêu và phải dừng hoạt động hôm 24-11 khi con tàu này di chuyển trên tuyến đường được cho là “không được phép” gần eo biển Hormuz .

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều 19-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.