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Theo kỳ điều hành của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm từ 18.576 đồng xuống 18.391 đồng/lít, tương đương 1%.

Giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.100 đồng xuống 19.056 đồng/lít, tương đương 0,23%.

Các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn. Dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít, tương đương 5,25%, xuống 24.965 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, tương đương 5,90%, xuống 17.570 đồng/kg.

Trong kỳ này, liên Bộ tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 và E10 từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít, dầu diesel từ 0 đồng lên 500 đồng/lít và dầu mazut từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Liên Bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng trên.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 6 kỳ liên tiếp, trong khi dầu diesel có 5 kỳ giảm liên tục. Mặt bằng giá nhiên liệu trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Thị trường thế giới, giá dầu thô vào tuần trước ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.

Sang tuần này, sau khi giảm mạnh ở phiên đầu tuần, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, giá dầu quốc tế có xu hướng tăng trở lại.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 12h18' ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,25 USD/thùng, tăng 0,68%; giá dầu WTI ở mức 84,41 USD/thùng, tăng 0,87% so với phiên liền trước.

Ông Daniel Hynes, chuyên gia phân tích của ANZ, nhận định tình hình Trung Đông có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi dòng chảy dầu trong những tuần gần đây. Dù xuất khẩu dầu thô từ vùng Vịnh Ba Tư đã tăng trong tuần trước, xu hướng chung vẫn là suy giảm.

Bên cạnh đó, thị trường đang theo dõi cuộc họp OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 29/11, nơi các bộ trưởng sẽ thảo luận chính sách sản lượng năm 2027. Tại Mỹ, tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc ngày 20/11 tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng, thấp hơn mức dự báo 1,5 triệu thùng của giới phân tích.