Dầu thế giới tăng tại thời điểm ghi nhận rạng sáng, nhưng giá bán lẻ trong nước đầu ngày vẫn theo quyết định đang có hiệu lực. Kỳ điều hành dự kiến diễn ra trong chiều 26.11, người tiêu dùng cần phân biệt bảng đang áp dụng với mức giá có thể được công bố sau đó.

Hình minh họa

Dầu thế giới tăng, hai hợp đồng có kỳ hạn khác nhau

Báo giá tham chiếu hợp đồng WTI tháng 1.2027 ở mức 84,15USD/thùng, tăng 2,10USD, tương đương 2,56%. Brent tháng 2.2027 đạt 90,82USD/thùng, tăng 2,04USD, tương đương 2,30%.

Đây là báo giá CFD tham chiếu hợp đồng tương lai đang cập nhật khi truy xuất rạng sáng 26.11, không phải giá thanh toán chính thức. Hai hợp đồng có kỳ hạn khác nhau nên không dùng mức chênh giữa chúng để kết luận thay đổi của cùng một loại dầu.

Thị trường vẫn chịu tác động đan xen giữa rủi ro gián đoạn vận chuyển tại Trung Đông và lo ngại dư cung. Vì vậy, đà tăng tại một thời điểm cần được đặt trong diễn biến của cả kỳ tính giá.

Bảng Petrolimex đang áp dụng đầu ngày

Bảng dưới đây có hiệu lực từ 15:00 ngày 19.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm chốt bài, chưa tìm thấy thông cáo điều chỉnh mới thay thế trên chuyên mục đã kiểm tra.

Tên sản phẩm giữ theo bảng trong thông cáo Petrolimex (Đơn vị: đồng/lít).

Trong nhóm xăng, E10 RON 95 mức 5 cao hơn E10 RON 95 mức 3 là 2.000 đồng/lít tại Vùng 1. Mức giá Vùng 2 cao hơn Vùng 1 tùy sản phẩm; chẳng hạn E10 RON 95 mức 3 chênh 380 đồng/lít.

Đây là giá bán theo quyết định còn hiệu lực, khác với một bảng khảo sát thị trường chưa được cập nhật. Bảng sẽ cần thay thế khi quyết định điều hành mới bắt đầu áp dụng.

Chờ kỳ điều hành, chưa đủ cơ sở chốt mức tăng giảm

Theo kế hoạch đã công bố, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh vào chiều 26.11. Chưa có quyết định mới tại thời điểm chốt nên bài chưa đưa ra giá bán sau điều hành.

Một phiên dầu thô tăng không quyết định trực tiếp mức điều chỉnh trong nước. Kết quả còn phụ thuộc bình quân giá xăng dầu thành phẩm trong kỳ, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá theo cơ chế điều hành.

Nếu bình quân giá thành phẩm giảm đủ mạnh, giá bán lẻ có thể vẫn chịu áp lực giảm dù dầu thô đang hồi phục. Ngược lại, chi phí nhập khẩu tăng có thể thu hẹp dư địa giảm hoặc tạo sức ép tăng giá. Khi chưa có bộ dữ liệu bình quân đầy đủ, chưa đủ cơ sở dự báo một mức điều chỉnh cụ thể.