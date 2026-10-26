Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Thế giới hạ nhiệt, trong nước chờ tuần mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (26/10), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống, sau khi tăng nhanh ở tuần trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h36' ngày 26/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 115,8 USD/thùng, giảm 0,77% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 102,3 USD/thùng, hạ 0,9% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới tăng mạnh. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 116,7 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 103,3 USD/thùng.

Dù giá dầu thế giới đi xuống khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này nhưng vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước (ngày 23/10), giá dầu thế giới đã tăng hơn 3%, đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông - khu vực xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu của thế giới.

Theo giới chức Mỹ và một số nguồn tin, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm vào Saudi Arabia trong tuần trước.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Sirik ở miền nam nước này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/10 cho hay, 4 tàu liên quan đến hoạt động chuyển giao dầu bất hợp pháp ở phía Bắc Vịnh Ba Tư đã bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ tuần trước. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng của Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) cũng thông báo phát hiện 1 vụ tràn dầu.

Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE cho biết đã phát hiện 1 vụ tràn dầu từ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Umm Al Quwain của UAE. Song cơ quan này không nêu rõ nguyên nhân gây ra vụ tràn dầu và các nhà chức trách chưa xác định được tàu chở dầu liên quan.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil nhận định, nhiều thông tin cho rằng lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra, nhưng không đủ để bù đắp tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (26/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 22/10, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán lẻ không cao hơn 25.361 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá xăng E10RON95-III hạ 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 1.238 đồng/kg, giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.