Giá xăng dầu hôm nay (26-10): Giá dầu thế giới giảm

Giá dầu thế giới

Ghi nhận theo Oilprice, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 26-10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,36 USD/thùng, tương đương 1,17%, xuống còn 115,4 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI giảm 1,48 USD/thùng, tương đương 1,43%, xuống còn 101,8 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng, đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Ông Adam Turnquist, Chiến lược gia Kỹ thuật trưởng của công ty LPL Financial, cho biết: “Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng sau khi lực lượng Houthi tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên khắp Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng”.

Giá dầu thế giới giảm khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu này.

Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm vào Saudi Arabia trong tuần trước. Cụ thể, một cuộc tấn công vào sân bay dân sự ở Dammam đã khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mỏ dầu của Saudi Arabia khiến hai người thiệt mạng.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Sirik ở miền Nam nước này. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 22-10 cho biết, 4 tàu liên quan đến hoạt động chuyển giao dầu bất hợp pháp ở phía Bắc Vịnh Ba Tư đã bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi.

IRGC cũng thông báo 3 tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía Tây eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ rằng các hành động khiêu khích có thể dẫn đến sự đáp trả trên diện rộng nhằm vào các căn cứ trong khu vực.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil, nhận định: “Những thông tin cho rằng lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra không đủ để bù đắp tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này”.

Ảnh minh họa: Oilprice

Bước sang tháng thứ 8, cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và vận tải biển qua eo biển Hormuz. Tehran đề xuất khôi phục hoạt động hàng hải tại đây trong vòng 7 ngày, với điều kiện Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và đồng ý chấm dứt hoàn toàn giao tranh.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã bác bỏ đề xuất, coi đây là điều “không thể chấp nhận được”. Chính quyền Mỹ vẫn cân nhắc liệu gia tăng áp lực quân sự có thể buộc Tehran chấp nhận các điều kiện của Washington hay không.

Trong khi đó, Iran chưa sẵn sàng nhượng bộ về chương trình hạt nhân, kiên quyết để vấn đề này sang các giai đoạn đàm phán sau. Tehran còn cảnh báo đáp trả mạnh hơn nếu Mỹ nối lại không kích, dọa mở rộng mục tiêu tấn công sang các trung tâm dữ liệu và hệ thống cáp Internet dưới đáy biển, ngoài tàu thương mại và hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 26-10 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22-10, giá xăng các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 300 đồng/lít; không trích chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).