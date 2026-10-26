Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Dầu thế giới hạ nhiệt mạnh đầu tuần

Sau cú tăng mạnh cuối tuần trước, dầu thế giới bước sang tuần mới với nhịp điều chỉnh đáng kể. Brent giảm hơn 6 USD/thùng so với mức tham chiếu cuối tuần, giúp áp lực tăng đối với kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/10 phần nào dịu bớt.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay (25/10): Giá dầu thế giới tăng mạnh trong tuần

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, giá dầu WTI tăng 2,3%. Trong nước, từ 15 giờ ngày 22/10, giá xăng các loại tiếp tục được điều chỉnh giảm, trong khi giá dầu diesel và dầu mazut tăng.

Giá dầu thế giới đầu tuần giảm mạnh

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, WTI ngày 26/10 ở mức 101,99 USD/thùng, giảm 1,45 USD so với mức tham chiếu 103,44 USD/thùng ngày 25/10, tương đương khoảng 1,40%.

Brent giảm mạnh hơn, từ 116,93 USD/thùng xuống 110,46 USD/thùng, mất 6,47 USD, tương đương khoảng 5,53%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động từ 101,56 - 102,45 USD/thùng, còn Brent từ 110,08 - 110,95 USD/thùng.

Cần lưu ý ngày 25/10 là Chủ nhật nên không có phiên giao dịch dầu tương lai mới. Các mức 103,44 USD với WTI và 116,93 USD với Brent thực chất là giá tham chiếu cuối tuần sau phiên thứ Sáu.

Phiên giao dịch gần nhất trước cuối tuần ghi nhận Brent chốt ở 116,72 USD/thùng, tăng 3,14%, còn WTI tăng 3,8% lên 103,27 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của Brent trong gần 6 tháng, trong bối cảnh thị trường gia tăng lo ngại về nguồn cung và vận tải dầu tại Trung Đông.

Như vậy, nhịp giảm sáng 26/10 cho thấy thị trường đã hạ nhiệt đáng kể sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp. Tuy nhiên, Brent vẫn duy trì trên 110 USD/thùng và WTI trên 100 USD, nên mặt bằng dầu thế giới vẫn được xem là cao.

EIA trong báo cáo tháng 10 cũng nhận định giá dầu ngắn hạn còn có thể biến động mạnh do nguồn cung Trung Đông, chi phí vận tải và lượng tồn kho toàn cầu thấp, dù xu hướng trung hạn được kỳ vọng hạ dần khi các tuyến cung ứng được khôi phục.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 26/10

Trong nước, giá bán lẻ tại Petrolimex tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 22/10/2026. Petrolimex xác nhận mức giá này được duy trì cho đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, giá tối đa E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít xuống 25.361 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít xuống 25.213 đồng/lít. Ngược lại, diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít.

Riêng Petrolimex tiếp tục bán thấp hơn khoảng 300 đồng/lít hoặc kg so với mức xác định theo cơ chế điều hành, chính sách được doanh nghiệp thông báo áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10.

So với bảng giá Petrolimex ngày 15/10, giá hiện tại tại Vùng 1 biến động như sau:

Sau hai kỳ giảm liên tiếp, giá xăng đang thấp hơn đáng kể so với đầu tháng, trong khi nhóm diesel lại có xu hướng khác. Đây cũng là lý do việc dự báo cần tách riêng xăng và dầu thay vì chỉ nhìn biến động của Brent hay WTI.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 29/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 29/10/2026.

So với cuối tuần, tín hiệu đầu ngày 26/10 đã bớt bất lợi hơn cho giá xăng trong nước. Brent từ gần 117 USD đã giảm về khoảng 110 USD/thùng, còn WTI từ trên 103 USD xuống quanh 102 USD.

Nhịp giảm này có thể giúp thu hẹp áp lực tăng nếu tiếp tục kéo dài trong các phiên 26 - 28/10 và giá thành phẩm RON92, RON95 cùng hạ theo.

Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để nhận định giá xăng ngày 29/10 sẽ giảm hay tăng bao nhiêu.

Giá bán lẻ trong nước phụ thuộc vào bình quân giá thành phẩm cả chu kỳ, tỷ giá, thuế, chi phí và phương án điều hành Quỹ bình ổn. Kỳ ngày 22/10 là ví dụ rõ ràng: xăng giảm hơn 1.600 - 1.800 đồng/lít, trong khi diesel lại tăng hơn 400 đồng/lít.

Mặt bằng dầu quốc tế hiện vẫn cao, đặc biệt Brent còn trên 110 USD/thùng. Vì vậy, nếu dầu quay lại đà tăng trong những phiên cuối chu kỳ, áp lực tăng giá có thể nhanh chóng xuất hiện trở lại.

Ngược lại, nếu nhịp hạ nhiệt đầu tuần được duy trì và giá thành phẩm giảm tương ứng, khả năng tăng mạnh trong kỳ 29/10 sẽ thấp hơn so với những gì thị trường gợi ý vào cuối tuần trước.

Với dữ liệu sáng 26/10, nhận định phù hợp là áp lực tăng đã dịu đáng kể, nhưng chưa đủ cơ sở để xác định mức điều chỉnh cuối cùng. Các phiên ngày 26 - 28/10 sẽ có ý nghĩa quyết định hơn đối với kỳ điều hành thứ Năm tới.