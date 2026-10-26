Giá xăng dầu hôm nay 26.10.2026: Chờ diễn biến dầu đầu tuần

Bảng giá trong nước tiếp tục có hiệu lực trong khi thị trường quốc tế bước vào tuần giao dịch mới sau một phiên tăng mạnh. Diễn biến dầu thô là yếu tố cần theo dõi, nhưng chưa đủ để xác định mức điều chỉnh bán lẻ trong kỳ tới.

Hình minh họa

Giá Petrolimex có hiệu lực từ 15:00 ngày 22.10

Đến thời điểm kiểm tra 04:40 ngày 26.10.2026, thông cáo điều chỉnh mới nhất được xác minh vẫn là kỳ 22.10. Bảng dưới đây là giá đang áp dụng trong hệ thống Petrolimex.

Trong cùng Vùng 1, E10 RON 95 Mức 3 thấp hơn E5 RON 92 Mức 2 là 150 đồng/lít. Hai loại điêzen cũng có mức giá khác nhau theo hàm lượng lưu huỳnh và cấp chất lượng, vì vậy cần chọn đúng dòng khi tra cứu.

Việc bảng có hiệu lực qua nhiều ngày khác với tình trạng nguồn giá thị trường chưa cập nhật: đây là mức bán được doanh nghiệp quy định áp dụng đến kỳ điều hành tiếp theo.

Dầu thế giới: Số cuối phiên 23.10

Dữ liệu lịch sử gần nhất xác minh được cho WTI và Brent, cùng nhãn kỳ hạn tháng 12.2026:

Các mức tăng thuộc phiên 23.10, không phải diễn biến sáng 26.10. Bảng dùng chuỗi lịch sử của cùng nguồn, không ghép với giá ở màn hình tổng quan có thời điểm cập nhật khác.

Phiên tăng cuối tuần gắn với lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Rủi ro đối với cơ sở năng lượng và vận chuyển tiếp tục là yếu tố có thể khiến giá dầu biến động mạnh khi giao dịch trở lại.

Kỳ điều hành tới: Chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng giảm

Kỳ điều hành tiếp theo được thông tin là ngày 29.10.2026. Từ nay đến thời điểm đó, giá thành phẩm và bình quân của kỳ tính giá vẫn có thể thay đổi.

Nếu giá năng lượng quốc tế duy trì ở vùng cao, sức ép lên chi phí nhập khẩu có thể lớn hơn. Ngược lại, diễn biến nguồn cung thuận lợi hoặc nhu cầu yếu đi có thể làm dịu áp lực. Tuy nhiên, một phiên tăng của dầu thô chưa đủ để suy ra mức tăng tương ứng của xăng hoặc dầu diesel trong nước.

Hiện chưa có bộ dữ liệu bình quân giá thành phẩm và các chi phí cấu thành đầy đủ để lượng hóa mức điều chỉnh kỳ 29.10. Giá bán đang áp dụng và nhận định về kỳ tới cần được theo dõi riêng.