Giá xăng dầu hôm nay (25-9): Giá dầu thế giới tăng khoảng 3%

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch thứ Năm, lên mức cao nhất trong một tuần, khi một vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường biến động mạnh và giá dầu đã rời khỏi mức cao nhất trong phiên sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran thảo luận về việc mở lại eo biển Hormuz.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 24-9, giá dầu Brent tăng 3,52 USD, tương đương 3,4%, lên mức 106,60 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI tăng 2,45 USD, tương đương 2,7%, lên mức 94,61 USD/thùng. Trong phiên có thời điểm giá của cả hai loại dầu đều tăng khoảng 5%.

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch thứ Năm. Ảnh minh họa: Reuters

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, Saudi Arabia đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn phóng từ Yemen, qua đó ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào thành phố Taif ở miền Nam Saudi Arabia và khu vực Yanbu bên bờ Biển Đỏ.

Các hãng hàng không của Iran bị cấm hoạt động tại một số quốc gia láng giềng, trong đó có UAE và Oman. Đây là tác động lớn đầu tiên của việc thay đổi chính sách từ Mỹ, theo đó Washington nhắm tới các công ty ở nước thứ ba có hoạt động kinh doanh với Iran.

Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã rơi vào thế giằng co trên chiến trường trong nhiều tháng, Washington đã thông báo gia hạn các biện pháp trừng phạt tài chính, nhắm vào các công ty ở nước thứ ba làm ăn với các doanh nghiệp Iran.

Ngày 23-9, Iran đe dọa sẽ trả đũa các quốc gia láng giềng tuân thủ lệnh cấm của Mỹ đối với các chuyến bay của Iran, bằng cách khiến các sân bay của những nước này trở nên “không thể sử dụng”.

Trong một diễn biến khác, Saudi Arabia đang tăng lượng dầu thô được bơm qua đường ống Đông-Tây, tuyến đường dẫn tới trung tâm xuất khẩu Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong ngành, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu vận tải biển cho thấy hoạt động bốc dầu lên các tàu chở dầu vẫn chưa được nối lại.

Reuters đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York đang tìm kiếm một lộ trình để từng bước chấm dứt xung đột, trong đó Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran.

Ảnh minh họa: Reuters

Eo biển Hormuz đã trở thành quân bài mặc cả quan trọng nhất trong các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran kéo dài nhiều tháng qua. Iran muốn Mỹ nới lỏng lệnh phong tỏa đang gây sức ép lên nền kinh tế Iran, trong khi Washington muốn các tàu thuyền được tự do đi qua tuyến vận chuyển dầu mỏ toàn cầu hiện đang bị Tehran phong tỏa. Cả Mỹ và Iran đều không muốn từ bỏ lợi thế đàm phán của mình.

Giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây do nguồn cung bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vẫn tiếp diễn. Mỹ được cho là đang lên kế hoạch cấm xuất khẩu dầu diesel, một biện pháp mà EU cho rằng có thể gây thiệt hại cho cả hai bên.

Nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang bị thắt chặt do Moscow cấm xuất khẩu loại nhiên liệu này trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga gây gián đoạn nguồn cung. Nguồn cung còn chịu thêm sức ép từ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng năng lượng ở Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 24-9, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng vượt ngưỡng 27.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.