Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Dầu thế giới tăng, E10 vượt 27.000 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 25/9/2026 ghi nhận dầu thế giới tiếp tục đi lên, WTI đạt 94,29 USD/thùng, Brent tăng lên 106,77 USD/thùng.

Trong nước, Petrolimex vừa áp dụng bảng giá mới từ 15h ngày 24/9, với xăng và diesel đồng loạt tăng, trong khi dầu hỏa giảm.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng, E10 vượt 27.000 đồng/lít

Trong kỳ điều hành thường kỳ chiều nay 24/9, giá các loại xăng, dầu trong nước tiếp tục đồng loạt tăng.

Giá dầu thế giới hôm nay 25/9 tiếp tục tăng

Theo bộ dữ liệu cập nhật ngày 25/9/2026, dầu WTI đạt 94,29 USD/thùng, tăng 1,82 USD so với mức 92,47 USD/thùng ngày 24/9.

Tính theo tỷ lệ, WTI tăng khoảng 1,97%. Biên độ cập nhật trong ngày nằm trong khoảng 94,26–94,73 USD/thùng.

Dầu Brent tăng mạnh hơn, từ 103,31 USD/thùng lên 106,77 USD/thùng, thêm 3,46 USD, tương đương khoảng 3,35%. Biên độ cập nhật nằm trong khoảng 106,55–107,17 USD/thùng.

Bảng giá dầu thế giới ngày 25/9/2026

Diễn biến này nối dài nhịp phục hồi của dầu sau giai đoạn giảm sâu đầu tuần.

Trên thị trường quốc tế, Reuters ghi nhận phiên 24/9 Brent tăng 3,4% lên 106,60 USD/thùng, còn WTI tăng 2,7% lên 94,61 USD/thùng. Hai hợp đồng có thời điểm tăng khoảng 5% trong phiên.

Mức giá đóng cửa quốc tế khá gần với bộ số liệu cập nhật ngày 25/9, cho thấy xu hướng phục hồi của dầu đang tương đối rõ.

Vì sao giá dầu bật tăng mạnh?

Nguyên nhân chính tiếp tục đến từ rủi ro nguồn cung tại Trung Đông.

Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào Taif và khu vực Yanbu. Houthi sau đó tuyên bố đã tấn công Riyadh và các cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Yanbu đặc biệt quan trọng bởi đây là đầu ra trên Biển Đỏ của tuyến ống Đông–Tây Saudi Arabia, tuyến vận chuyển được sử dụng nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Tuyến Đông–Tây hiện mới trong quá trình khôi phục sau những vụ tấn công trước đó. Do vậy, các cuộc tấn công mới vào Yanbu lập tức làm thị trường lo ngại khả năng nguồn cung lại bị gián đoạn.

Ở chiều ngược lại, Mỹ và Iran đang thảo luận một lộ trình theo từng giai đoạn, trong đó có khả năng Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington nới phong tỏa kinh tế. Thông tin này khiến giá dầu thu hẹp một phần đà tăng vào cuối phiên.

Điều đó cho thấy dầu thế giới có thể tiếp tục biến động rất mạnh trong những phiên tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 25/9/2026

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 25/9 áp dụng bảng giá mới của Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 24/9/2026.

Petrolimex xác nhận điều chỉnh bảng giá từ thời điểm này theo kỳ điều hành mới.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 25/9/2026

Đơn vị: đồng/lít

Tại Vùng 1, E5 RON 92-II hiện có giá 26.390 đồng/lít, E10 RON 95-III ở mức 27.080 đồng/lít và E10 RON 95-V đã lên 28.080 đồng/lít.

Trong nhóm dầu, DO 0,001S-V hiện có giá 32.090 đồng/lít, DO 0,05S-II là 30.490 đồng/lít và dầu hỏa 2-K ở mức 30.020 đồng/lít.

Xăng E10 tăng tới 1.450 đồng/lít tại Vùng 1

So với bảng giá Petrolimex ngày 17/9, phần lớn các mặt hàng tiếp tục tăng khá mạnh.

So sánh giá Petrolimex Vùng 1

Xăng E10 RON 95-III tăng mạnh nhất trong nhóm xăng tại Vùng 1, thêm 1.450 đồng/lít.

E5 RON 92-II tăng 1.260 đồng/lít, còn E10 RON 95-V tăng 1.250 đồng/lít.

Diesel tăng nhẹ hơn, trong đó DO 0,05S-II tăng 550 đồng/lít và DO 0,001S-V tăng 350 đồng/lít.

Trái lại, dầu hỏa Petrolimex Vùng 1 giảm 1.450 đồng/lít.

Vì sao xăng tiếp tục tăng dù dầu thế giới từng giảm sâu?

Điểm đáng chú ý ở kỳ 24/9 là giá dầu thô quốc tế đã có nhiều phiên giảm mạnh trong chu kỳ nhưng giá xăng trong nước vẫn tăng.

Nguyên nhân nằm ở biến động khác nhau giữa từng loại sản phẩm thành phẩm.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm trong chu kỳ 17–24/9 ghi nhận RON92 dùng pha chế E5 giảm 0,18%, nhưng RON95 dùng pha chế E10 RON95-III tăng 0,66%. Trong khi đó, diesel 0,05S giảm tới 5,10%.

Sau khi tính toán các yếu tố giá và điều hành, mức giá tối đa E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít lên 26.397 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.451 đồng/lít lên 27.087 đồng/lít; diesel 0,05S tăng 552 đồng/lít lên 30.497 đồng/lít.

Kỳ này, liên Bộ không trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với xăng sinh học, diesel và dầu mazut.

Điều này tiếp tục cho thấy giá WTI hay Brent không thể được sử dụng trực tiếp để quy đổi ra số đồng/lít trong nước.

Giá xăng dầu kỳ ngày 1/10 sẽ ra sao?

Nếu lịch điều hành định kỳ không thay đổi, kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 1/10/2026.

Ngay ngày đầu chu kỳ mới, thị trường đã xuất hiện tín hiệu bất lợi.

WTI tăng lên hơn 94 USD/thùng, trong khi Brent vượt 106 USD/thùng. Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia khiến rủi ro nguồn cung trở lại rõ rệt.

Nếu tình hình căng thẳng kéo dài và giá thành phẩm xăng dầu quốc tế tăng theo, áp lực lên kỳ điều hành ngày 1/10 sẽ lớn hơn.

Tuy nhiên, chu kỳ mới mới chỉ bắt đầu. Các phiên từ 28–30/9 vẫn có thể thay đổi đáng kể xu hướng bình quân giá.

Biến số đặc biệt: chính sách thuế hết hiệu lực ngày 30/9

Kỳ điều hành ngày 1/10 có một yếu tố khác cần đặc biệt theo dõi.

Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP hiện kéo dài các chính sách ưu đãi liên quan thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026.

Như vậy, thời điểm hết hiệu lực hiện tại nằm ngay trước kỳ điều hành ngày 1/10.

Nghị quyết cũng cho phép xem xét kéo dài hoặc rút ngắn thời gian áp dụng nếu cần thiết để ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng, nhưng đến thời điểm sáng 25/9, tôi chưa thấy nguồn chính thức công bố một quyết định gia hạn mới sau ngày 30/9.

Do đó, biến động của chính sách thuế có thể trở thành yếu tố quan trọng không kém giá dầu thế giới trong kỳ tới.

Dự báo kỳ điều hành ngày 1/10

Ở thời điểm ngày 25/9, chưa nên đưa ra mức tăng hoặc giảm cụ thể.

Có ba yếu tố đang tạo áp lực theo hướng tăng:

Brent đã trở lại trên 106 USD/thùng.

Căng thẳng tại Saudi Arabia và Yanbu gia tăng.

Chính sách ưu đãi thuế hiện hết hiệu lực ngày 30/9 nếu chưa được gia hạn.

Trong khi đó, khả năng Mỹ và Iran đạt tiến triển về Hormuz là yếu tố có thể kéo giá dầu xuống nếu xuất hiện bước đột phá ngoại giao.

Nhận định phù hợp ở thời điểm hiện tại là áp lực tăng đã xuất hiện ngay đầu chu kỳ mới, nhưng còn quá sớm để dự báo mức điều chỉnh ngày 1/10.

Đặc biệt, cần theo dõi sát quyết định liên quan chính sách thuế trước ngày 30/9 bởi yếu tố này có thể tác động đáng kể tới giá bán lẻ trong kỳ đầu tháng 10.