Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 24/11 bật tăng trở lại sau khi giảm mạnh vào phiên trước.

Chốt phiên giao dịch 24/11, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 2,27%, lên mức 91,4 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,35%, kết phiên ở mức 82,0 USD/thùng

Đầu phiên giao dịch hôm nay (25/11), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h15' ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,4 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 81,63 USD/thùng, giảm 0,53% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới vào ngày 24/11 quay đầu tăng trở lại sau khi có thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại khu vực eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giá các loại xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Thạch Thảo

Truyền thông nhà nước Iran cho hay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu container, khi con tàu này di chuyển trên tuyến đường gần eo biển Hormuz mà Tehran cho là không được phép.

Trong khi Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 24/11 thông tin, 3 tàu thương mại đã bị trúng vật thể bay không xác định khi di chuyển theo hướng đông qua eo biển Hormuz. Cả 3 tàu sau đó vẫn tiếp tục hành trình, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang điều tra khả năng Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào 50 tàu chở nhiên liệu.

Song triển vọng dư cung dầu toàn cầu vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá dầu.

Ở phiên giao dịch 23/11, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng do dấu hiệu nguồn cung dầu thô tăng và khả năng dư thừa trên thị trường, mặc dù rủi ro đối với vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn còn tồn tại.

Giới phân tích cho rằng kỳ vọng nguồn cung vượt nhu cầu tiếp tục hạn chế đà phục hồi của giá dầu.

Ngân hàng Deutsche Bank (Đức) cho hay, lượng tồn kho nhiên liệu được ghi nhận trên toàn cầu tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, tương đương mức dư cung 1,7 triệu thùng mỗi ngày. Theo ngân hàng này, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trong quá trình tái cân bằng và chuyển sang trạng thái dư cung. Nhưng những diễn biến bất lợi có thể khiến quá trình này chậm lại.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (26/11).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (25/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 19/11, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III cũng hạ 745 đồng/lít, từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3,5S hạ 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống 18.671 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.