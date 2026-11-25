Sau phiên giảm sâu, giá dầu thế giới quay đầu phục hồi khi những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông trở lại. Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục duy trì mức niêm yết từ ngày 19.11, trước kỳ điều hành dự kiến diễn ra vào ngày mai.

Hình minh họa

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 25.11.2026

Sáng 25.11, giá dầu thô WTI giao dịch ở mức 81,69 USD/thùng, tăng 2,52 USD/thùng, tương đương 3,18% so với mức ghi nhận ngày hôm qua. Giá dầu Brent cũng tăng 1,55 USD/thùng, tương đương 1,79%, lên mức 88,33 USD/thùng.

Đơn vị: USD/thùng.

Trong phiên giao dịch ngày 25.11, dầu WTI dao động trong khoảng 79,08-82,11 USD/thùng, còn dầu Brent biến động trong khoảng 88,20-88,58 USD/thùng.

Giá dầu phục hồi khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền quanh eo biển Hormuz tiếp diễn, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển dầu mỏ. Đây là tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới.

Tuy nhiên, triển vọng cải thiện nguồn cung từ Trung Đông và việc khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu tại Libya vẫn là những yếu tố có thể hạn chế đà tăng của giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 25.11.2026

Giá xăng dầu trong nước sáng 25.11 tiếp tục áp dụng mức giá được điều chỉnh từ 15h ngày 19.11.2026.

Tại hệ thống Petrolimex, giá xăng E5 RON 92-II ở mức 18.570 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III có giá 19.100 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-V được bán với giá 21.100 đồng/lít tại vùng 1.

Ở nhóm dầu, giá dầu diesel 0,05S-II duy trì ở mức 26.340 đồng/lít, dầu diesel 0,001S-V có giá 28.140 đồng/lít và dầu hỏa ở mức 25.850 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 25.11.2026:

Đơn vị: đồng/lít.

Tại kỳ điều hành ngày 19.11, giá xăng E5 RON 92-II giảm 820 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 740 đồng/lít, dầu diesel giảm 480 đồng/lít và dầu hỏa giảm 550 đồng/lít.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng hiện được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027.

Dự báo giá xăng dầu ngày 26.11.2026

Dù giá dầu thế giới vừa phục hồi, mặt bằng giá vẫn thấp hơn so với thời điểm diễn ra kỳ điều hành trước. Điều này mở ra khả năng giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm vào ngày 26.11.

Tuy nhiên, đà tăng trở lại của dầu thô có thể khiến mức giảm không lớn như kỳ vọng. Giá bán lẻ trong nước còn phụ thuộc vào diễn biến giá xăng dầu thành phẩm quốc tế, tỷ giá và phương án điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Trong những phiên tới, tình hình an ninh tại Trung Đông và triển vọng nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu thế giới.