Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng trở lại sau thông tin về các vụ tấn công mới nhằm vào tàu thương mại tại khu vực eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 24/11 cho biết, 3 tàu thương mại đã bị trúng vật thể bay không xác định khi di chuyển theo hướng đông qua eo biển Hormuz. Cả 3 tàu sau đó vẫn tiếp tục hành trình, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ và nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Washington đang điều tra khả năng Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng nhằm vào 50 tàu chở nhiên liệu.

Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và khả năng gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng của thế giới.

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh minh họa: Futurebridge).

Tuy nhiên, triển vọng dư cung dầu toàn cầu vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá mặt hàng này.

Các nhà phân tích nhận định, kỳ vọng nguồn cung vượt nhu cầu tiếp tục hạn chế đà phục hồi của giá dầu. Thị trường hiện đặc biệt nhạy cảm với nguy cơ các cuộc tấn công tiếp theo có thực sự gây gián đoạn nguồn cung hay không.

Theo Deutsche Bank, lượng tồn kho nhiên liệu toàn cầu tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, tương đương mức dư cung khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Ngân hàng này cho rằng ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dầu mỏ đang tái cân bằng và chuyển sang trạng thái dư cung. Dù vậy, những diễn biến bất lợi về địa chính trị có thể làm chậm quá trình này.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 19/11, giá xăng dầu cùng giảm lần thứ tư liên tiếp, riêng với giá xăng, đây là lần giảm thứ năm liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay.

Biến động giá xăng dầu trong nước từ cuối năm 2025 đến nay. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, không cao hơn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.