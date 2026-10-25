Giá xăng dầu hôm nay (25-10): Tuần tăng giá của giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công một trại huấn luyện quân sự ở Yemen và tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia. Theo đó, giá dầu Brent giảm nhẹ, trong khi giá dầu WTI lại chốt phiên tăng.

Ngày 19-10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng, cơ sở quân sự và sân bay của Saudi Arabia, trong đó có một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận các tuyên bố này.

Trong một diễn biến khác, theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại khu vực phía nam eo biển Hormuz vào ngày 18-10.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích tại ngân hàng SEB, dự báo đà tăng lưu lượng xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, do Iran có khả năng gia tăng các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3-11.

Giá dầu thế giới giảm khi chốt phiên giao dịch thứ Ba, nhưng vẫn duy trì ở mức cao khi giới đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Thị trường theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và người đứng đầu quân đội Pakistan, người đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và xuất hiện thêm nhiều thông tin cho biết tàu thuyền tại vùng Vịnh bị tấn công. Những diễn biến này khiến thị trường lo ngại về tình hình an ninh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần biến động mạnh. Ảnh minh họa: The Hindu Business

Những nỗ lực làm trung gian hòa giải của Pakistan từng giúp Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký kết vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi các cuộc giao tranh mới giữa Iran và Mỹ bùng phát chỉ vài tuần sau đó.

Các cuộc đàm phán tại Tehran diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, cơ sở quân sự và sân bay của Saudi Arabia. Tuy nhiên, chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận các tuyên bố này.

Các nhà phân tích của ING nhận định trong một báo cáo công bố ngày 20-10 rằng, giá dầu vẫn ở mức cao do thị trường lo ngại những bất ổn hiện nay có thể gây gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu thế giới chốt phiên gần như không thay đổi vào thứ Tư khi giới đầu tư cân nhắc tiến triển của các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm.

Ngày 21-10, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất là vào tháng tới. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết vào ngày 21-10 rằng lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm 3,06 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 412,5 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo giảm 820.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện. Ngược lại, lượng nhiên liệu chưng cất dự trữ, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm, tăng 1,68 triệu thùng, lên 104,3 triệu thùng. Trước đó, các nhà phân tích dự báo lượng nhiên liệu chưng cất dự trữ này sẽ giảm 1,16 triệu thùng.

Giá dầu thế giới tăng khi chốt phiên giao dịch thứ Năm, sau khi các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu này.

Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm vào Saudi Arabia trong ngày 21-10. Cụ thể, một cuộc tấn công vào sân bay dân sự ở Dammam đã khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mỏ dầu của Saudi Arabia khiến hai người thiệt mạng.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Sirik ở miền Nam nước này. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22-10 cho biết, 4 tàu liên quan đến hoạt động chuyển giao dầu bất hợp pháp ở phía Bắc Vịnh Ba Tư đã bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi.

IRGC cũng thông báo 3 tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía Tây eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ rằng các hành động khiêu khích có thể dẫn đến sự đáp trả trên diện rộng nhằm vào các căn cứ trong khu vực.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil, nhận định: “Những thông tin cho rằng lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra không đủ để bù đắp tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này”.

Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia. Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế dầu của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đã làm giá dầu tăng. Nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Moscow có thể tăng lượng dầu xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch thứ Sáu tăng hơn 3 USD/thùng, đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thông báo phát hiện một vụ tràn dầu.

Ông Adam Turnquist, Chiến lược gia Kỹ thuật trưởng của công ty LPL Financial, cho biết: “Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng sau khi lực lượng Houthi tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên khắp Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng”.

Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE ngày 23-10 thông báo phát hiện dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi, gây ảnh hưởng đến các bãi biển thuộc tiểu vương quốc Umm Al Quwain, phía Bắc Dubai. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu nguyên nhân xảy ra sự cố và các cơ quan chức năng chưa xác định được tàu chở dầu liên quan.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gia tăng trong những tuần gần đây tại vùng biển gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nằm ở trung tâm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, nhận định: “Thị trường đang lo ngại về các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu chở dầu, với tần suất gia tăng trong tuần qua. Mặc dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên nhưng tình hình này có thể thay đổi bất cứ lúc nào”.

Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đã phê duyệt việc xuất tối đa 400.000 thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) theo cơ chế trao đổi khẩn cấp, nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Lượng dầu trong SPR hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định sử dụng nguồn dự trữ này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran làm gián đoạn các tuyến cung ứng.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thông tin về việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn…

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 25-10 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22-10, giá xăng các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 300 đồng/lít; không trích chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).