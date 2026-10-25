Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Thế giới có tuần tăng mạnh, trong nước trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này trải qua một tuần biến động mạnh với 2 phiên tăng, 1 phiên giảm, 1 phiên trái chiều và 1 phiên đi ngang.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (19/10), giá dầu thế giới biến động trái chiều sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công một trại huấn luyện quân sự ở Yemen và tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia. Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 0,28% trong khi giá dầu WTI tăng 2,2%.

Giá dầu thế giới đi xuống khi chốt phiên giao dịch 20/10 sau thông tin Mỹ và Iran được cho là đã đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, giúp giảm bớt những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ở phiên giao dịch 21/10, giá dầu thế giới gần như không thay đổi khi giới đầu tư cân nhắc tiến triển của các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm.

Giá dầu thế giới đi lên ở phiên giao dịch 22/10, sau khi các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu này.

Giá xăng trong nước tuần này được điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (23/10), giá dầu thế giới tăng mạnh khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và sự cố tràn dầu ngoài khơi tại Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Chốt phiên giao dịch 23/10, giá dầu Brent tăng 3,14%, lên gần 117 USD/thùng, mức cao nhất trong gần 6 tháng. Còn giá dầu WTI tăng 3,82% so với phiên liền trước.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 116,7 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 103,3 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán các mặt hàng xăng dầu tuần này được điều chỉnh theo hướng xăng giảm, dầu diesel và mazut đều tăng.

Cụ thể, theo kỳ điều hành ngày 22/10, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán lẻ không cao hơn 25.361 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 1.816 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S được điều chỉnh tăng 1.238 đồng/kg, giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.