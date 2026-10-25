Giá xăng dầu hôm nay (25/10): Giá dầu thế giới tăng mạnh trong tuần

Ảnh minh họa.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22/10, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá bán lẻ xăng dầu ngày 25/10 cụ thể như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 300 đồng/lít; không trích chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Giá xăng dầu thế giới

Phiên đầu tuần, giá dầu thế giới diễn biến trái chiều sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công một trại huấn luyện quân sự ở Yemen và tiếp tục nhắm vào hạ tầng của Saudi Arabia. Giá dầu Brent giảm nhẹ, trong khi giá dầu WTI chốt phiên tăng.

Chốt phiên thứ Ba, giá dầu giảm nhưng vẫn ở mức cao do giới đầu tư lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Thị trường theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và người đứng đầu quân đội Pakistan, người đang làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Nỗ lực của Pakistan từng giúp Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời vào tháng 6, nhưng thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi giao tranh mới bùng phát chỉ vài tuần sau đó. Các nhà phân tích của ING trong báo cáo công bố ngày 20/10 nhận định, giá dầu vẫn ở mức cao do thị trường lo ngại những bất ổn hiện nay có thể làm gián đoạn nguồn cung.

Phiên thứ Tư, giá dầu gần như không thay đổi khi giới đầu tư cân nhắc tiến triển đàm phán giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh dự trữ dầu của Mỹ giảm. Ngày 21/10, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất vào tháng tới. Cùng ngày, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm 3,06 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 412,5 triệu thùng, mức giảm lớn hơn nhiều so với dự báo 820.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters. Lượng nhiên liệu chưng cất dự trữ, gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm, tăng 1,68 triệu thùng, lên 104,3 triệu thùng, trong khi dự báo trước đó là giảm 1,16 triệu thùng.

Phiên thứ Năm, giá dầu tăng sau các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia. Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, trong ngày 21/10, một cuộc tấn công vào sân bay dân sự ở Dammam khiến một người thiệt mạng, 8 người bị thương; một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào mỏ dầu của Saudi Arabia làm hai người thiệt mạng.

Chốt phiên thứ Sáu, giá dầu tăng hơn 3 USD/thùng, đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung từ Trung Đông. Ngày 23/10, Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE thông báo phát hiện dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi, ảnh hưởng đến các bãi biển thuộc tiểu vương quốc Umm Al Quwain, phía Bắc Dubai. Cơ quan này không nêu nguyên nhân và chưa xác định được tàu chở dầu liên quan.

Cùng ngày, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đã phê duyệt việc xuất tối đa 400.000 thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) theo cơ chế trao đổi khẩn cấp, nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana. Lượng dầu trong SPR hiện giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định sử dụng nguồn dự trữ này trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn các tuyến cung ứng.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần qua chịu tác động của các yếu tố chủ yếu: thông tin nối lại đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi tiếp tục tấn công cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bốc cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn.

Nhận định xu hướng giá xăng dầu

Theo các nhà phân tích, nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông vẫn là yếu tố chính giữ giá dầu ở mức cao. Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích tại ngân hàng SEB, dự báo đà tăng lưu lượng xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, do Iran có khả năng gia tăng các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3-11.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, cho rằng thị trường đang lo ngại các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu chở dầu với tần suất gia tăng trong tuần qua. Theo ông, dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên, tình hình này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Ở chiều ngược lại, theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia. Các biện pháp trừng phạt hạn chế dầu của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đã làm giá dầu tăng. Nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, Nga có thể tăng lượng dầu xuất khẩu ra thị trường quốc tế.