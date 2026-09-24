Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Dầu thế giới tăng, trong nước chờ giá mới lúc 15h

Giá xăng dầu hôm nay 24/9/2026 ghi nhận dầu thế giới quay đầu tăng mạnh sau nhiều phiên giảm sâu. WTI lên 92,47 USD/thùng, Brent tăng lên 103,31 USD/thùng.

Trong nước, giá Petrolimex sáng nay vẫn giữ mức áp dụng từ ngày 17/9 trước kỳ điều hành mới dự kiến lúc 15h.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Dầu thế giới tiếp tục giảm sâu

Giá xăng dầu hôm nay 23/9/2026: WTI giảm xuống 89,69 USD/thùng, Brent còn 98,55 USD/thùng; giá trong nước chờ kỳ điều hành ngày 24/9.

Giá dầu thế giới hôm nay 24/9 bật tăng trở lại

Theo bộ dữ liệu cập nhật ngày 24/9/2026, dầu WTI đạt 92,47 USD/thùng, tăng 2,78 USD so với mức 89,69 USD/thùng ngày 23/9.

Tính theo tỷ lệ, WTI tăng khoảng 3,10%. Biên độ cập nhật trong ngày nằm trong khoảng 92,43–92,74 USD/thùng.

Dầu Brent tăng mạnh hơn, từ 98,55 USD/thùng lên 103,31 USD/thùng, thêm 4,76 USD, tương đương khoảng 4,83%. Biên độ cập nhật nằm trong khoảng 103,31–103,71 USD/thùng.

Bảng giá dầu thế giới ngày 24/9/2026

Diễn biến này phù hợp với xu hướng trên thị trường quốc tế trong phiên gần nhất. Reuters ghi nhận Brent chốt phiên 23/9 ở 103,08 USD/thùng, tăng 3,83 USD; WTI lên 92,16 USD/thùng, tăng 1,64 USD.

Như vậy, Brent đã nhanh chóng lấy lại mốc 100 USD/thùng chỉ một ngày sau khi rơi xuống dưới ngưỡng này.

Vì sao dầu bất ngờ tăng mạnh?

Yếu tố chính khiến giá dầu quay đầu là căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục phủ bóng lên triển vọng nguồn cung.

Thị trường trước đó đã giảm sâu khi Saudi Arabia khôi phục tuyến ống Đông–Tây và Iran phát tín hiệu có thể mở lại eo biển Hormuz. Tuyến Đông–Tây của Saudi Arabia có khả năng chuyển khoảng 4 triệu thùng/ngày sang Biển Đỏ, giúp giảm phụ thuộc vào Hormuz.

Tuy nhiên, tâm lý thị trường thay đổi nhanh sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đầu hàng, trong khi những phát biểu cứng rắn từ phía Mỹ làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm đạt thỏa thuận.

Điều này khiến phần bù rủi ro quay trở lại với giá dầu.

Dù vậy, triển vọng nguồn cung hiện vẫn tốt hơn so với giữa tháng 9. Saudi Arabia đã nối lại hoạt động của tuyến Đông–Tây, trong khi một số lô hàng dầu được chuyển qua các tuyến ngoài Hormuz.

Do đó, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh thay vì hình thành ngay một xu hướng tăng mới.

Giá xăng dầu trong nước sáng 24/9/2026

Tại Việt Nam, trước kỳ điều hành chiều nay, giá bán lẻ Petrolimex vẫn áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 17/9/2026.

Dữ liệu cập nhật sáng 24/9 cũng cho thấy bảng giá Petrolimex hiện hành chưa thay đổi.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex sáng 24/9/2026

Đơn vị: đồng/lít

Tại Vùng 1, E5 RON 92-II đang có giá 25.130 đồng/lít; E10 RON 95-III là 25.630 đồng/lít và E10 RON 95-V ở mức 26.830 đồng/lít.

Trong nhóm dầu, DO 0,001S-V có giá 31.740 đồng/lít, DO 0,05S-II ở mức 29.940 đồng/lít và dầu hỏa 2-K là 31.470 đồng/lít.

Đây là mức giá áp dụng trong buổi sáng. Sau kỳ điều hành dự kiến lúc 15h, bảng giá có thể thay đổi.

Kỳ 17/9 xăng dầu đã tăng mạnh

Ở kỳ điều hành gần nhất, giá xăng dầu đồng loạt tăng.

Giá E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít lên mức tối đa 25.139 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.397 đồng/lít lên 25.636 đồng/lít; diesel 0,05S tăng 1.460 đồng/lít lên 29.945 đồng/lít.

Tại Petrolimex Vùng 1, E10 RON 95-V tăng 1.300 đồng/lít, E10 RON 95-III tăng 1.400 đồng/lít, E5 RON 92-II tăng 1.390 đồng/lít, còn hai loại diesel tăng khoảng 1.460 đồng/lít.

Mặt bằng giá bán lẻ vì vậy vẫn khá cao trước kỳ điều chỉnh hôm nay.

Giá xăng dầu chiều nay 24/9 tăng hay giảm?

Ngày 24/9/2026 là thứ Năm, đúng lịch điều hành giá xăng dầu định kỳ.

Nhìn toàn bộ chu kỳ từ ngày 17/9 đến trước phiên 24/9, giá dầu đã có nhiều ngày giảm mạnh. WTI từng từ trên 100 USD xuống dưới 90 USD/thùng, còn Brent từng giảm từ vùng trên 104 USD xuống dưới 100 USD.

Saudi Arabia cũng đã khôi phục tuyến Đông–Tây, giúp triển vọng nguồn cung cải thiện.

Đây là những yếu tố thuận lợi hơn cho khả năng giá bán lẻ trong nước hạ nhiệt.

Tuy nhiên, cú bật tăng mạnh của dầu thế giới ngay trước kỳ điều hành có thể làm giảm một phần dư địa giảm.

Quan trọng hơn, giá bán lẻ Việt Nam được tính theo bình quân giá thành phẩm xăng dầu trong cả chu kỳ chứ không chỉ dựa vào WTI hay Brent ở ngày cuối cùng.

Dự báo kỳ điều hành lúc 15h ngày 24/9

Ở thời điểm sáng 24/9, kịch bản giảm hoặc giữ giá vẫn đáng chú ý hơn so với một tuần trước, nhưng mức giảm có thể không mạnh như kỳ vọng hình thành khi dầu thế giới xuống đáy ngày 22–23/9.

Đối với dầu diesel, khả năng giảm vẫn đáng chú ý do giá thành phẩm trong chu kỳ từng đi xuống khá mạnh. Các theo dõi trước kỳ điều hành cũng đã ghi nhận kịch bản diesel có thể giảm đáng kể.

Đối với xăng E5 và E10, xu hướng cần thận trọng hơn. Giá dầu bật tăng gần cuối chu kỳ có thể khiến biên độ giảm thu hẹp, thậm chí mức điều chỉnh giữa từng mặt hàng có thể khác nhau.

Có thể tóm tắt triển vọng trước 15h như sau:

Diesel đang có dư địa giảm đáng chú ý.

Xăng E5 và E10 có khả năng hạ nhiệt nhưng mức giảm có thể thấp hơn dầu.

Cú tăng trở lại của Brent và WTI trong phiên cuối chu kỳ làm biên độ giảm kém thuận lợi hơn.

Chưa nên đưa ra con số giảm chính xác trước công bố chính thức.

Mức giá mới cần chờ thông báo của cơ quan quản lý và bảng giá doanh nghiệp từ khoảng 15h hôm nay.