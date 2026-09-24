Giá xăng dầu hôm nay 24/9: Bật tăng trở lại

Giá dầu thế giới bật tăng

Giá dầu thế giới bật tăng trong phiên giao dịch ngày 23/9 sau khi thị trường tiếp tục quan ngại về diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là những rủi ro liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Giá dầu thế giới hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh: Reuters).

Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường chiến lược này đang tiến gần mức trước xung đột, khoảng 20 triệu thùng/ngày. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói trên Fox News rằng lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Ba Tư đã tăng lên mức cao, với khoảng 18 triệu thùng được vận chuyển trong một ngày, gần tương đương mức trước khi xung đột xảy ra.

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance cũng đưa ra những tuyên bố tương tự về hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các số liệu này hiện khó được kiểm chứng độc lập. Theo New Arab, một số tàu di chuyển qua eo biển vào ban đêm có thể tắt thiết bị phát tín hiệu nhằm tránh bị lực lượng Iran phát hiện, khiến việc theo dõi lưu lượng vận chuyển thực tế gặp khó khăn.

Trong khi Mỹ cho rằng hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đang được duy trì, Iran tuyên bố vẫn kiểm soát hiệu quả tuyến đường vận chuyển chiến lược này.

Những diễn biến trái chiều khiến rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu qua Hormuz tiếp tục được thị trường theo dõi sát. Eo biển này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu, do lượng lớn dầu mỏ và sản phẩm năng lượng được vận chuyển qua đây mỗi ngày.

Trong bối cảnh nguồn cung tiềm ẩn rủi ro và căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết, giá dầu nhanh chóng tăng trước những thông tin mới từ khu vực Trung Đông. Điều này cho thấy thị trường vẫn nhạy cảm với những nguy cơ liên quan đến nguồn cung, đặc biệt khi các diễn biến tại Trung Đông có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến vận chuyển dầu quan trọng qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 17/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít, không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, không cao hơn 29.945 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, không cao hơn 19.196 đồng/kg.