Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 3 tháng trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông gia tăng, đường ống dẫn dầu tại Libya hoạt động trở lại và thị trường lo ngại nguy cơ dư cung.

Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) ngày 23/11 cho biết, đường ống dẫn dầu Sharara của nước này đã hoạt động trở lại. Dầu thô bắt đầu được bơm vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya. Diễn biến này góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong khu vực.

Ngân hàng JPMorgan dự báo giá dầu kỳ hạn có thể giảm về mức 70 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027, khi thị trường đối mặt nguy cơ dư cung. Theo ngân hàng này, sản lượng dầu tại Trung Đông, ngoại trừ Iran, dự kiến tăng trong năm tới. Nguồn cung từ khu vực châu Mỹ, chủ yếu là Mỹ, cũng được dự báo gia tăng.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Bank of America nhận định yếu tố địa chính trị vẫn sẽ chi phối diễn biến giá dầu. Lượng tồn kho toàn cầu ở mức tương đối thấp khiến thị trường dễ bị tác động trước những cú sốc gián đoạn nguồn cung.

Ông Chris Beauchamp, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại IG, cho rằng giá dầu giảm một phần do ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dư cung. Bên cạnh đó, khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành các cuộc tấn công mới cũng được đánh giá thấp hơn.

Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt. Ngày 22/11, lực lượng Houthi tại Yemen, được Iran hậu thuẫn, tuyên bố tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia. Cùng thời điểm, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Vùng Vịnh và khu vực gần eo biển Hormuz trong dịp cuối tuần.

Về triển vọng nguồn cung, liên minh OPEC+ dự kiến tổ chức cuộc họp ngày 29/11 để quyết định sản lượng dầu trong năm 2027.

Tại Mỹ, lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm lọc dầu được dự báo tăng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11. Đây cũng là yếu tố được thị trường theo dõi.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 19/11, giá xăng dầu cùng giảm lần thứ tư liên tiếp, riêng với giá xăng, đây là lần giảm thứ năm liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay.

Biến động giá xăng dầu trong nước từ cuối năm 2025 đến nay. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, không cao hơn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.