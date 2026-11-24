Giá dầu thế giới

Chốt phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent giảm 3,20 USD, tương đương 3,46%, xuống còn 89,37 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng giảm 3,24 USD, tương đương 3,88%, xuống còn 80,17 USD/thùng.

Chủ tịch tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) hôm 23-11 cho biết, đường ống dẫn dầu Sharara của nước này đã được đưa vào hoạt động trở lại. Dầu thô bắt đầu được bơm vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải biển và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu trong khu vực.

Ngân hàng JPMorgan dự báo giá dầu kỳ hạn có thể giảm về vùng 70 USD một thùng trong nửa đầu năm 2027, khi thị trường đối mặt nguy cơ dư cung. Theo ngân hàng này, sản lượng dầu tại Trung Đông, ngoại trừ Iran, dự kiến tăng trong năm tới, cùng với nguồn cung từ châu Mỹ, chủ yếu đến từ Mỹ cũng sẽ gia tăng.

Giá dầu xuống mức thấp nhất trong 3 tháng trong phiên giao dịch ngày 23-11. Ảnh minh họa: Shuttlestock

Trong khi đó, ngân hàng Bank of America nhận định, yếu tố địa chính trị sẽ tiếp tục chi phối diễn biến giá dầu, bởi lượng tồn kho toàn cầu ở mức tương đối thấp khiến thị trường dễ bị tác động trước các cú sốc gián đoạn nguồn cung.

“Giá dầu giảm một phần do ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang dư cung. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành các cuộc tấn công mới dường như càng thấp hơn”, ông Chris Beauchamp, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại IG nhận định.

Mặc dù vậy, căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Hôm 22-11, lực lượng Houthi tại Yemen vốn được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia. Cùng thời điểm, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Vùng Vịnh và khu vực gần eo biển Hormuz trong dịp cuối tuần.

Trước đó, Bahrain cho biết, một cuộc tấn công của Iran hôm 21-11 đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp dân sự của nước này. Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố tiến hành cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại Bahrain, nơi đặt căn cứ Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine ngày 23-11 tuyên bố đã tập kích nhà máy lọc dầu Perm của tập đoàn Lukoil tại Nga trong đêm, khiến ba tổ hợp chế biến bị hư hại. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trạm bơm dầu Kaleykino tại vùng Tatarstan cũng bị tấn công. Đây là lần thứ hai cơ sở này trở thành mục tiêu chỉ trong vòng bốn ngày.

Về nguồn cung, liên minh OPEC+ dự kiến tổ chức họp vào ngày 29-11 để quyết định sản lượng dầu trong năm 2027.

Tại Mỹ, lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm lọc dầu được dự báo tăng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20-11.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều 19-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.