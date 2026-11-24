Sáng 24/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức giá có hiệu lực từ 15h ngày 19/11. Ảnh minh họa

Giá xăng trong nước duy trì dưới 20.000 đồng/lít

Sáng 24/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng mức giá có hiệu lực từ 15h ngày 19/11.

Tại hệ thống Petrolimex, giá xăng E5 RON92-II ở vùng 1 hiện ở mức 18.570 đồng/lít, xăng E10 RON95-III có giá 19.100 đồng/lít và xăng E10 RON95-V được bán với giá 21.100 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, diesel 0,05S-II có giá 26.340 đồng/lít, diesel 0,001S-V ở mức 28.140 đồng/lít và dầu hỏa được bán với giá 25.850 đồng/lít.

Tính riêng hai kỳ điều hành ngày 12 và 19/11, giá xăng E5 RON92-II tại Petrolimex (vùng 1) đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành gần nhất, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut.

GIÁ XĂNG DẦU TRONG NƯỚC 24/11/2026

Đơn vị: Đồng/lít. Nguồn: Petrolimex, giá áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026.

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11 (giờ Mỹ), giá dầu Brent giảm 3,20 USD, tương đương 3,46%, xuống còn 89,37 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 3,24 USD, tương đương 3,88%, xuống 80,17 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trước triển vọng nguồn cung gia tăng. Trong ảnh là hệ thống máy bơm khai thác dầu thô tại một mỏ dầu. (Ảnh minh họa)

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của Brent kể từ ngày 31/8 và của WTI kể từ ngày 10/8.

Đà giảm nối tiếp diễn biến của tuần trước, khi Brent mất khoảng 4% và WTI giảm 5%.

Áp lực bán gia tăng trước những tín hiệu cải thiện nguồn cung tại Trung Đông và việc khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Sharara tại Libya.

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) xác nhận dầu thô đã được vận chuyển trở lại các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya.

Trong khi đó, JPMorgan dự báo giá dầu kỳ hạn có thể xuống dưới 80 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027 do sản lượng khai thác tại Trung Đông và châu Mỹ gia tăng.

Tại Mỹ, khảo sát sơ bộ của Reuters đối với năm nhà phân tích cho thấy tổng lượng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tồn kho có thể tăng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11.

Ngày 29/11, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) dự kiến tiến hành các cuộc họp về chính sách sản lượng năm 2027.

GIÁ DẦU THẾ GIỚI

DẦU BRENT

89,37

USD/thùng

▼ 3,46%

-3,20 USD/thùng

DẦU WTI

80,17

USD/thùng

▼ 3,88%

-3,24 USD/thùng

Nguồn: Reuters. Giá chốt phiên 23/11/2026 (giờ Mỹ), hợp đồng giao tháng 1/2027.

Giá xăng dầu tại các thương hiệu quốc tế

Trái với diễn biến giảm sâu của giá dầu thô, giá nhiên liệu bán lẻ tại một số thị trường châu Á vẫn duy trì ở mức cao.

Trạm bán lẻ xăng dầu của Shell tại Singapore. (Ảnh: AsiaOne)

Tại Singapore, giá xăng RON95 tại các hệ thống phân phối như Shell, Esso, Caltex, SPC và Sinopec dao động từ 3,56 đến 3,60 SGD/lít. Xăng RON98 có giá từ 4,08 đến 4,12 SGD/lít, trong khi dầu diesel dao động từ 3,98 đến 4,04 SGD/lít.

Trong số các doanh nghiệp phân phối, SPC có mức giá niêm yết thấp nhất đối với xăng RON95 và RON98, trong khi Sinopec có lợi thế về giá dầu diesel.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), theo dữ liệu cập nhật ngày 23/11 của Hội đồng Người tiêu dùng Hong Kong, 5 thương hiệu Shell, Esso, Caltex, PetroChina và Sinopec cùng niêm yết xăng tiêu chuẩn ở mức 34,72 HKD/lít, dầu diesel ở mức 37,33 HKD/lít.

Đối với xăng tiêu chuẩn, Esso có mức giá sau chiết khấu được công bố là 23,72 HKD/lít; Shell và PetroChina cùng ở mức 27,72 HKD/lít; Sinopec ở mức 28,72 HKD/lít và Caltex ở mức 33,82 HKD/lít.

Ở phân khúc dầu diesel, giá sau chiết khấu của Esso là 24,33 HKD/lít, PetroChina ở mức 32,73 HKD/lít, Shell ở mức 32,83 HKD/lít, Caltex và Sinopec cùng ở mức 35,33 HKD/lít.

GIÁ NHIÊN LIỆU BÁN LẺ TẠI CHÂU Á

Singapore (SGD/lít)

Thương hiệu: Shell, Esso, Caltex, SPC, Sinopec.

Hong Kong (Trung Quốc) - HKD/lít

Giá niêm yết: Xăng tiêu chuẩn 34,72; diesel 37,33 HKD/lít.

Bảng thể hiện giá sau chiết khấu được công bố ngày 23/11/2026.

Malaysia (MYR/lít)

Nguồn tham chiếu: Carma Singapore, Hội đồng Người tiêu dùng Hong Kong và thông tin giá nhiên liệu Malaysia. Giá sau chiết khấu có thể kèm điều kiện áp dụng.

Tại Malaysia, trong kỳ áp dụng giá từ ngày 19/11, xăng RON97 được bán ở mức 4 ringgit/lít, dầu diesel tại bán đảo Malaysia có giá 4,72 ringgit/lít.

Tại thị trường trong nước, kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 26/11.