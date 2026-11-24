Thị trường dầu mỏ thế giới mở đầu tuần giao dịch với đà giảm mạnh khi nguồn cung từ Trung Đông tăng trở lại và hoạt động vận chuyển dầu tại Libya được khôi phục. Trong nước, giá xăng dầu tiếp tục duy trì mức niêm yết sau kỳ điều hành ngày 19.11.

Hình minh họa

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 24.11.2026

Theo dữ liệu cập nhật lúc 23h37 ngày 23.11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,05 USD/thùng, giảm 3,52 USD/thùng, tương đương 3,80%. Giá dầu WTI giảm 3,05 USD/thùng, tương đương 3,66%, xuống còn 80,36 USD/thùng.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng khi triển vọng nguồn cung từ Trung Đông được cải thiện. Việc khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu tại Libya cũng góp phần làm giảm lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đang dần trở lại mức trước khi xảy ra xung đột. Diễn biến này khiến giới đầu tư lo ngại nguồn cung có thể vượt nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới.

Thị trường cũng đang theo dõi số liệu tồn kho dầu tại Mỹ. Dự báo sơ bộ cho thấy tổng lượng tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của nước này có thể tăng khoảng 900.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 20.11.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 24.11.2026

Giá xăng dầu trong nước sáng 24.11 chưa ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục áp dụng mức giá từ 15h ngày 19.11.2026.

Tại hệ thống Petrolimex, xăng E5 RON 92-II được bán với giá 18.570 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III ở mức 19.100 đồng/lít và xăng E10 RON 95-V có giá 21.100 đồng/lít tại vùng 1.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S-II có giá 26.340 đồng/lít, dầu diesel 0,001S-V ở mức 28.140 đồng/lít và dầu hỏa được bán với giá 25.850 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 24.11.2026:

Đơn vị: đồng/lít.

Tại kỳ điều hành gần nhất, cơ quan quản lý tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít và dầu mazut ở mức 800 đồng/kg.

Dự báo giá xăng dầu trong thời gian tới

Đà giảm mạnh của giá dầu thế giới đang mở ra khả năng giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm tại kỳ điều hành dự kiến ngày 26.11.

Nếu nguồn cung dầu từ Trung Đông duy trì ổn định và tồn kho tại Mỹ tiếp tục tăng, giá dầu thế giới nhiều khả năng còn chịu áp lực giảm. Tuy nhiên, những bất ổn tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ khiến thị trường đảo chiều.

Mức điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ còn phụ thuộc vào giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường quốc tế, tỷ giá và phương án điều hành của cơ quan quản lý trong những ngày tới.