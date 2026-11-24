Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần, khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và hoạt động vận chuyển dầu tại Libya được khôi phục. Cả WTI và Brent cùng giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tháng. Tại Việt Nam, giá xăng dầu vẫn áp dụng bảng giá Petrolimex từ chiều 19/11, trước kỳ điều chỉnh tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 26/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 23/11/2026: Dầu thế giới biến động phiên đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 23/11/2026 ghi nhận thị trường thế giới chịu sức ép sau ba tuần giảm giá. Trong nước, xăng E5 tại Petrolimex vùng 1 giữ mức 18.570 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 24/11/2026: WTI và Brent cùng giảm mạnh

Theo kết quả phiên giao dịch quốc tế ngày 23/11, dầu Brent giảm 3,20 USD/thùng, tương đương 3,46%, xuống còn 89,37 USD/thùng.

Dầu thô WTI của Mỹ cũng giảm 3,24 USD/thùng, tương ứng 3,88%, chốt ở mức 80,17 USD/thùng.

Đây là mức đóng cửa thấp nhất của Brent kể từ cuối tháng 8, trong khi WTI xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8/2026.

Bảng so sánh giá dầu thế giới phiên giao dịch gần nhất:

Đơn vị: USD/thùng. Giá thanh toán hợp đồng tương lai trên thị trường quốc tế.

Diễn biến mới nối tiếp chuỗi giảm giá của thị trường dầu mỏ trong những tuần gần đây. Trước đó, Brent đã giảm gần 4%, còn WTI giảm khoảng 5% trong tuần giao dịch kết thúc ngày 20/11.

Một trong những nguyên nhân khiến giá dầu chịu sức ép là nguồn cung từ Trung Đông đang phục hồi. Lượng dầu được đưa ra thị trường tăng lên trong khi triển vọng tiêu thụ chưa có dấu hiệu cải thiện tương ứng.

Tại Libya, hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Sharara đã được nối lại sau thời gian gián đoạn, góp phần làm dịu những lo ngại về nguồn cung.

Bên cạnh đó, các dự báo về khả năng dư cung dầu toàn cầu trong những tháng tới tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường. Khi nguồn cung có xu hướng tăng nhanh hơn nhu cầu, giá dầu khó duy trì đà phục hồi nếu không xuất hiện những thay đổi đáng kể.

Dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn biến động. Hoạt động vận chuyển dầu qua các tuyến hàng hải quan trọng, sản lượng khai thác của các nước xuất khẩu và diễn biến tồn kho dầu tại Mỹ sẽ tiếp tục được theo dõi trong những phiên giao dịch tới.

Việc giá dầu Brent và WTI giảm sâu có thể tạo thêm áp lực giảm đối với giá nhiên liệu thành phẩm. Tuy nhiên, giá dầu thô không quyết định trực tiếp mức bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam, bởi cơ quan điều hành còn căn cứ vào giá thành phẩm thế giới và các yếu tố chi phí trong kỳ tính giá.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 24/11/2026: Xăng E5 còn 18.570 đồng/lít

Tại Việt Nam, giá xăng dầu ngày 24/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 19/11/2026.

Trong đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 đang được bán với giá 18.570 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.100 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V ở mức 21.100 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 24/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026.

Ở kỳ điều chỉnh gần nhất, toàn bộ sáu mặt hàng trong bảng giá trên đều giảm so với ngày 12/11.

Xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 820 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-V và E10 RON 95-III cùng giảm 740 đồng/lít.

Đối với các sản phẩm dầu, DO 0,001S-V và DO 0,05S-II cùng giảm 480 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K giảm 550 đồng/lít, xuống còn 25.850 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Sau hai kỳ điều chỉnh ngày 12 và 19/11, xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít, từ 20.890 đồng/lít xuống còn 18.570 đồng/lít.

Với người sử dụng phương tiện, mức giảm này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu. Một lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II hiện có giá 742.800 đồng tại vùng 1, thấp hơn 32.800 đồng so với trước kỳ điều chỉnh gần nhất.

Các doanh nghiệp vận tải cũng được hưởng lợi khi giá dầu diesel giảm. Với mỗi 100 lít dầu DO 0,05S-II, số tiền phải trả thấp hơn 48.000 đồng so với kỳ trước.

Giá bán tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh. Các đơn vị thành viên Petrolimex quyết định mức giá thực tế tại từng khu vực nhưng không vượt giá vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 26/11/2026: Có thể tiếp tục giảm?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh vào 15h ngày 26/11/2026.

Sau hai kỳ giảm liên tiếp, thị trường đang xuất hiện thêm những tín hiệu có thể hỗ trợ khả năng giảm giá nhiên liệu trong kỳ tới.

Đáng chú ý, dầu WTI và Brent vừa giảm hơn 3% trong phiên giao dịch quốc tế đầu tuần. Nếu xu hướng này tiếp tục kéo giá xăng dầu thành phẩm thế giới xuống thấp hơn, giá bán lẻ trong nước có thể chịu thêm áp lực giảm.

Tuy nhiên, mức điều chỉnh ngày 26/11 không phụ thuộc trực tiếp vào giá dầu thô của riêng phiên 23/11.

Giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam còn chịu tác động từ bình quân giá thành phẩm quốc tế trong kỳ tính giá, biến động tỷ giá, các khoản thuế, chi phí liên quan và việc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục đi xuống trong các phiên còn lại của kỳ tính giá, khả năng giảm giá trong nước sẽ được hỗ trợ. Ngược lại, nếu thị trường phục hồi, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể tăng trở lại.

Giá xăng và dầu diesel cũng có thể biến động khác nhau do cung cầu từng sản phẩm không giống nhau.

Ở thời điểm sáng 24/11, chưa đủ cơ sở để đưa ra mức tăng hoặc giảm cụ thể cho kỳ điều chỉnh ngày 26/11.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ chiều 19/11. Diễn biến giá nhiên liệu thành phẩm thế giới trong hai ngày 24–25/11 sẽ là thông tin cần theo dõi trước khi có quyết định điều hành mới.