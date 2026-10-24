Giá xăng dầu hôm nay (24-10): Giá dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch thứ Sáu (23-10) tăng hơn 3 USD/thùng, đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng thông báo phát hiện một vụ tràn dầu.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 23-10, giá dầu Brent chốt phiên ở mức 116,72 USD/thùng, tăng 3,55 USD, tương đương 3,14%. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 29-4. Trong khi đó, giá dầu WTI đóng cửa ở mức 103,27 USD/thùng, tăng 3,8 USD, tương đương 3,8%.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Giá dầu thế giới tăng hơn 3 USD/thùng khi chốt phiên giao dịch ngày 23-10. Ảnh minh họa: Anadolu Agency

Ông Adam Turnquist, Chiến lược gia Kỹ thuật trưởng của công ty LPL Financial, cho biết: “Lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu tăng sau khi lực lượng Houthi tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên khắp Saudi Arabia, trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng”.

Theo Reuters đưa tin, ngày 22-10, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã yêu cầu sơ tán nhân viên tại trụ sở chính ở Dhahran, thành phố nằm gần Vịnh Ba Tư và Bahrain.

Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE ngày 23-10 thông báo phát hiện dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi, gây ảnh hưởng đến các bãi biển thuộc tiểu vương quốc Umm Al Quwain, phía Bắc Dubai. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu nguyên nhân xảy ra sự cố và các cơ quan chức năng chưa xác định được tàu chở dầu liên quan.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gia tăng trong những tuần gần đây tại vùng biển gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nằm ở trung tâm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates, nhận định: “Thị trường đang lo ngại về các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu chở dầu, với tần suất gia tăng trong tuần qua. Mặc dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng lên nhưng tình hình này có thể thay đổi bất cứ lúc nào”.

Ảnh minh họa: Business Day

Trong một diễn biến khác, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đã phê duyệt việc xuất tối đa 400.000 thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) theo cơ chế trao đổi khẩn cấp, nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Lượng dầu trong SPR hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982, sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định sử dụng nguồn dự trữ này trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran làm gián đoạn các tuyến cung ứng.

Tại Đức, cơ quan quản lý dự trữ dầu mỏ quốc gia EBV đã thông báo bán dầu diesel, dầu sưởi và dầu thô từ các kho dự trữ chiến lược. Đây là lần đầu tiên Đức xuất dầu từ các kho dự trữ chiến lược kể từ khi các nước G7 nhất trí thực hiện biện pháp này vào đầu tháng 10 dưới sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 24-10 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22-10, giá xăng các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 300 đồng/lít; không trích chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước).