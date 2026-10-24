Giá xăng dầu hôm nay 24/10: Dầu thế giới tiếp tục tăng vọt

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng mạnh, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Arab Saudi và sự cố tràn dầu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Ông Adam Turnquist, chiến lược gia trưởng về các loại tài sản tại LPL Financial, nhận định nguy cơ gián đoạn nguồn cung ngày càng lớn sau khi lực lượng Houthi tiến hành nhiều cuộc tấn công trên khắp Arab Saudi, trong đó có các cơ sở năng lượng.

Hôm 23/10, Saudi Aramco yêu cầu sơ tán trụ sở tại Dhahran, thành phố ven Vịnh Ba Tư, gần Bahrain, trong bối cảnh giao tranh giữa Arab Saudi và lực lượng Houthi tại Yemen leo thang.

Trong khi đó, Bộ Biến đổi khí hậu và Môi trường UAE thông báo phát hiện vệt dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi Umm Al Quwain. Nguyên nhân sự cố và danh tính con tàu liên quan chưa được xác định.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng vọt. (Ảnh minh hoạ)

Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết, ngày 9/10, siêu tàu chở dầu Gem No. 2 bị một vật thể bay chưa xác định tấn công tại vị trí cách Al Jazeera thuộc UAE khoảng 24 km về phía tây.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, cho biết thị trường đang lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu gia tăng trong tuần qua. Dù lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng, tình hình vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Theo dữ liệu của một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, tháng 10 ghi nhận số vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz và các tuyến đường thủy lân cận cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi các sự cố an ninh hàng hải toàn cầu vào năm 2017.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/10 cho biết Washington có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột với Iran, song cũng để ngỏ khả năng để xung đột dần lắng xuống.

Bộ Năng lượng Mỹ đã phê duyệt việc trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Phillips 66 tại bang Louisiana.

Lượng dầu trong SPR hiện ở mức thấp nhất kể từ năm 1982. Mỹ đã sử dụng nguồn dự trữ này trong bối cảnh xung đột với Iran làm gián đoạn các tuyến cung ứng dầu.

Ở diễn biến khác, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy lô dầu diesel đầu tiên của Nga hướng đến Mỹ kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận xuất khẩu đang được vận chuyển trên một tàu chở dầu đến New York.

Tổng thống Trump công bố thỏa thuận trong tháng 10, với mục tiêu góp phần hạ nhiệt giá dầu diesel trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Theo báo cáo của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, tổng số giàn khoan dầu khí của Mỹ giữ nguyên ở mức 603 trong tuần kết thúc ngày 23/10. Đây là tuần thứ hai liên tiếp số lượng giàn khoan không thay đổi.

Số lượng giàn khoan là một trong những chỉ báo sớm về hoạt động khai thác và sản lượng dầu khí trong tương lai.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 22/10, giá bán lẻ các loại xăng đồng loạt giảm mạnh, trong khi giá dầu lại tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.