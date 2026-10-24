Giá xăng dầu hôm nay 24.10: Dầu thế giới cao, kỳ tới còn nhiều biến số

Người mua nhiên liệu tại hệ thống Petrolimex tiếp tục sử dụng bảng giá có hiệu lực từ 15:00 ngày 22.10.2026. Các mức giá này còn được áp dụng đến kỳ điều hành tiếp theo; diễn biến dầu quốc tế chưa làm thay đổi ngay giá tại cửa hàng.

Hình minh họa

Bảng giá xăng dầu đang áp dụng

Đơn vị: đồng/lít.

Trong nhóm xăng tại Vùng 1, E10 RON 95 Mức 3 thấp hơn E5 RON 92 Mức 2 là 150 đồng/lít. Hai cấp chất lượng E10 RON 95 Mức 5 và Mức 3 chênh nhau 800 đồng/lít, vì vậy cần đọc đủ tên sản phẩm khi so sánh.

Thông báo giá còn có hai mặt hàng mazut, nhưng đây là giá bán buôn, tính bằng đồng/kg:

Chính sách bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức xác định theo cơ chế điều hành đã được phản ánh trong bảng công bố. Không trừ thêm khoản này vào giá niêm yết.

Dầu quốc tế ở vùng cao, chưa thể chốt mức điều chỉnh kỳ tới

Báo giá CFD tham chiếu các hợp đồng dầu tháng 12.2026 ghi nhận WTI ở mức 103,44 USD/thùng và Brent 116,93 USD/thùng. Bảng nguồn hiển thị trạng thái đóng cửa; các mức này không được đồng nhất với giá thanh toán chính thức của sở giao dịch.

Lo ngại gián đoạn nguồn cung và vận chuyển năng lượng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Nếu rủi ro kéo dài, mặt bằng dầu cao có thể duy trì sức ép lên chi phí nhập khẩu nhiên liệu.

Kỳ điều hành trong nước tiếp theo dự kiến ngày 29.10.2026. Tuy nhiên, hướng và mức điều chỉnh còn phụ thuộc giá bình quân các sản phẩm xăng dầu trong kỳ cùng những yếu tố cấu thành giá cơ sở. Nếu giá thành phẩm tiếp tục tăng và các yếu tố khác không bù đắp, áp lực tăng giá có thể rõ hơn; hiện chưa đủ dữ liệu để dự báo số đồng tăng, giảm cho từng mặt hàng.