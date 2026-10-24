Giá xăng dầu hôm nay 24/10: Brent vượt 116 USD, dầu thế giới tăng vọt

Sau khi giá xăng trong nước giảm mạnh ở kỳ điều hành gần nhất, thị trường dầu thế giới lại bước vào một nhịp tăng đáng chú ý. Brent vượt 116 USD/thùng, còn WTI lên trên 103 USD, khiến sức ép đối với chu kỳ tính giá mới bắt đầu rõ hơn.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Xăng vừa giảm mạnh, dầu thế giới lại nóng lên

Giá xăng dầu hôm nay 23/10/2026: WTI tăng lên 99,13 USD/thùng, Brent vượt 112 USD; trong nước, giá xăng vừa giảm mạnh từ chiều 22/10.

Giá dầu thế giới tăng mạnh, Brent tiến sát 117 USD/thùng

Theo bộ dữ liệu sử dụng trong bài, WTI ngày 24/10 được ghi nhận ở mức tham chiếu 103,44 USD/thùng, tăng 4,31 USD so với mức 99,13 USD/thùng ngày 23/10, tương đương khoảng 4,35%.

Brent tăng từ 112,97 USD/thùng lên 116,93 USD/thùng, tăng 3,96 USD, tương đương khoảng 3,51%.

Biên độ tham chiếu gần nhất của WTI là 98,85 - 103,91 USD/thùng, trong khi Brent dao động trong khoảng 112,17 - 117,42 USD/thùng.

Do ngày 24/10 là thứ Bảy, các mức trên không phản ánh một phiên giao dịch mới trong ngày. Phiên quốc tế thứ Sáu 23/10 kết thúc với Brent tăng 3,55 USD lên 116,72 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ cuối tháng 4; WTI tăng 3,80 USD lên 103,27 USD/thùng. Tính cả tuần, Brent tăng khoảng 6%, còn WTI tăng 2,3%.

Đà tăng mạnh chủ yếu xuất phát từ lo ngại nguồn cung và hoạt động vận tải dầu tại Trung Đông bị gián đoạn, bên cạnh một số sự cố ảnh hưởng đến nguồn cung trong khu vực. Các nước cũng đang sử dụng một phần nguồn dầu dự trữ để hạn chế tác động lên thị trường.

Dù vậy, một phiên tăng mạnh chưa đủ để xác định xu hướng của cả chu kỳ tới. Thị trường dầu gần đây biến động rất nhanh, vì vậy các phiên từ đầu tuần sau sẽ có ý nghĩa lớn hơn đối với giá thành phẩm xăng dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 24/10

Tại Việt Nam, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 22/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Kỳ điều hành ngày 22/10 ghi nhận sự phân hóa khá rõ. Giá tối đa E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít xuống 25.361 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.816 đồng/lít xuống 25.213 đồng/lít. Ngược lại, diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít.

Riêng Petrolimex tiếp tục thực hiện mức bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với giá xác định theo cơ chế điều hành. Chính sách này đã được doanh nghiệp công bố áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10.

So với bảng giá Petrolimex ngày 15/10, biến động tại Vùng 1 như sau:

Như vậy, nhóm xăng vừa trải qua một kỳ giảm rất sâu, trong khi diesel tăng trở lại. Điều này tiếp tục cho thấy cần tách riêng từng nhóm nhiên liệu khi dự báo, thay vì chỉ nhìn chung vào giá dầu thô.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 29/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 29/10/2026.

Tín hiệu đầu chu kỳ hiện rõ ràng bất lợi hơn so với kỳ trước.

WTI đã từ dưới 100 USD lên trên 103 USD/thùng, còn Brent tăng từ gần 113 USD lên trên 116 USD, có lúc vượt 117 USD/thùng. Nếu mặt bằng này kéo dài sang các phiên đầu tuần và truyền sang giá thành phẩm RON92, RON95, áp lực tăng đối với giá xăng trong nước sẽ lớn hơn.

Tuy nhiên, chưa nên dự báo giá xăng ngày 29/10 chắc chắn tăng mạnh.

Chu kỳ 22 - 29/10 mới chỉ bắt đầu. Giá bán lẻ cuối kỳ phụ thuộc chủ yếu vào bình quân giá thành phẩm trong toàn bộ chu kỳ, cùng tỷ giá, các khoản thuế, chi phí và phương án sử dụng Quỹ bình ổn.

Kỳ 22/10 là minh chứng rõ: xăng E10 giảm hơn 1.800 đồng/lít tại Petrolimex nhưng diesel lại tăng 450 đồng/lít. Giá từng sản phẩm không nhất thiết đi cùng chiều với dầu thô.

Một yếu tố khác cần theo dõi là việc các nước đưa thêm dầu từ kho dự trữ ra thị trường. Nếu nguồn cung bổ sung giúp giá quốc tế hạ nhiệt từ đầu tuần tới, sức ép tăng đối với kỳ 29/10 có thể giảm đáng kể.

Với dữ liệu ngày 24/10, nhận định phù hợp nhất là áp lực tăng đã xuất hiện khá mạnh ngay đầu chu kỳ mới. Tuy nhiên, cần chờ các phiên từ 26 - 28/10 và diễn biến giá thành phẩm RON92, RON95, diesel trước khi đưa ra dự báo cụ thể hơn.