Giá xăng dầu hôm nay 23/9: Tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 22/9 khi nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia được cải thiện sau khi đường ống Đông - Tây khôi phục hoạt động. Việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng có dấu hiệu tăng trở lại.

Trong phiên, có thời điểm giá cả hai loại dầu chuẩn giảm hơn 2 USD/thùng. Tuy nhiên, đà giảm được thu hẹp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình với Iran khó đạt được trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Thị trường trước đó kỳ vọng cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo các nước bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York có thể thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, qua đó làm giảm căng thẳng tại Trung Đông và tác động tích cực đến nguồn cung dầu.

Tuy nhiên, những phát biểu mới của ông Trump làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran.

Ở chiều ngược lại, giá dầu được hỗ trợ khi giới đầu tư nhận thấy nguồn cung qua eo biển Hormuz đang dần được cải thiện.

Giá dầu hôm nay tiếp tục giảm. (Ảnh minh họa: Reuters).

Các chuyên gia phân tích, Saudi Arabia đang chủ động khôi phục hoạt động xuất khẩu sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi khiến đường ống Đông - Tây phải tạm dừng và hoạt động bốc dầu tại Yanbu bị đình trệ.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu, ngày 20/9, Saudi Aramco đã nạp khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 tàu chở dầu tại khu vực vùng Vịnh. Dữ liệu vệ tinh cũng cho thấy lượng dầu Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với mức khoảng 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Tuy nhiên, giá dầu khó giảm sâu hơn cho đến khi nguồn cung qua eo biển Hormuz được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong bối cảnh giá các sản phẩm dầu tinh chế vẫn ở mức cao.

Tại châu Âu và Mỹ, giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục. Các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine làm gián đoạn xuất khẩu dầu từ một số nhà sản xuất lớn, trong đó có Nga, Saudi Arabia và UAE, gây thêm sức ép lên nguồn cung các sản phẩm dầu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 17/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít, không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, không cao hơn 29.945 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, không cao hơn 19.196 đồng/kg.