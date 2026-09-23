Giá xăng dầu hôm nay (23-9): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch thứ Ba khi nguồn cung dầu thô từ Saudi Arabia tăng lên sau khi đường ống Đông - Tây khôi phục hoạt động, đồng thời hoạt động vận chuyển bằng tàu qua eo biển Hormuz cũng cải thiện.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 22-9, giá dầu Brent chốt phiên ở mức 99,25 USD/thùng, giảm 1,09 USD, tương đương 1,09%; giá dầu WTI chốt ở mức 94,99 USD/thùng, giảm 1,19 USD, tương đương 1,24%.

Giá dầu Brent và WTI giảm mạnh nhưng sau đó thu hẹp mức giảm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình với Iran sẽ chỉ có thể đạt được sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới.

Dự kiến, Tổng thống Donald Trump sẽ gặp lãnh đạo các nước tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York trong tuần này, làm dấy lên hy vọng căng thẳng ở Trung Đông sẽ hạ nhiệt và cuộc xung đột tại Ukraine có thể sớm chấm dứt.

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 22-9. Ảnh minh họa: Reuters

Trong phiên, có thời điểm cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 2 USD/thùng. Sau đó, những phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã làm tiêu tan phần lớn kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được.

Tuy nhiên, giá dầu sau đó thu hẹp đà giảm khi các nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz đang dần được cải thiện.

“Saudi Arabia đang hành động chứ không chờ đợi. Sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi khiến đường ống Đông - Tây phải tạm dừng hoạt động và hoạt động bốc dầu tại Yanbu bị đình trệ, dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, vào ngày 20-9, Saudi Aramco đã nạp khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 tàu chở dầu tại khu vực vùng Vịnh. Còn theo dữ liệu vệ tinh, lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng mạnh so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày vào tháng 8-2026”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Theo Reuters, Saudi Arabia đã khôi phục hoạt động của đường ống Đông - Tây và có thể nối lại hoạt động xuất khẩu dầu từ cảng Yanbu vào cuối ngày 22-9 (giờ địa phương).

Ảnh minh họa: Reuters

Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters vào thứ Ba rằng, Iran có thể mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Quan chức này cho biết phái đoàn Iran tham dự phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York được trao toàn quyền để nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao với Mỹ.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho rằng những phát biểu mới của Iran cho thấy các nỗ lực ngoại giao có thể đang đạt được kết quả. Tuy nhiên, ông Hamad Hussain lưu ý vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, trong đó có các khoản phí, trước khi hai bên có thể đạt được một giải pháp lâu dài.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng giá dầu khó giảm sâu hơn cho đến khi nguồn cung qua eo biển Hormuz tăng lên, đặc biệt là giá các sản phẩm dầu tinh chế.

Tại châu Âu và Mỹ, giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục khi các cuộc xung đột tại Iran và Ukraine khiến xuất khẩu dầu từ một số nhà sản xuất lớn như Nga, Saudi Arabia và UAE giảm mạnh.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 17-9, giá xăng dầu tăng, xăng E10 vượt 25.600 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước), nhưng trích chi 1.250 đồng/lít với xăng sinh học; 2.000 đồng/lít với dầu diesel, 1.250 đồng/kg với dầu mazut.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.