Người tiêu dùng tiếp tục mua nhiên liệu theo bảng giá Petrolimex công bố trong kỳ điều chỉnh gần nhất. Trên thị trường quốc tế, WTI nhích lên trong khi Brent giảm ở đầu phiên, nhưng diễn biến này chưa đủ để xác định mức tăng, giảm của giá bán lẻ Việt Nam trong kỳ tới.

Hình minh họa

Bảng giá xăng dầu đang áp dụng ngày 23.11.2026

Bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 19.11.2026. Tại thời điểm kiểm tra, thông cáo điều chỉnh giá mới nhất trên hệ thống Petrolimex vẫn là kỳ ngày 19.11.

Đơn vị: đồng/lít.

Trong ba sản phẩm xăng được niêm yết, E5 RON 92 mức 2 có giá thấp nhất. Xăng E10 RON 95 mức 3 ở vùng 1 cao hơn 530 đồng/lít, còn E10 RON 95 mức 5 được bán ở mức 21.100 đồng/lít.

Bảng vùng 2 là mức tối đa Petrolimex công bố cho các địa bàn thuộc phạm vi áp dụng. Đơn vị thành viên được quyết định giá thực tế nhưng không vượt mức này.

Đây là bảng giá đang có hiệu lực, không phải một đợt giảm giá mới trong ngày 23.11. Các mức điều chỉnh của kỳ trước không được tính lại thành biến động hôm nay.

Dầu thế giới trái chiều, chưa đủ cơ sở chốt dự báo kỳ tới

Tại thời điểm chốt 06:25 giờ Việt Nam ngày 23.11, bảng theo dõi hợp đồng dầu kỳ hạn tháng 1.2027 ghi nhận:

Biên độ được ghi nhận trên bảng WTI là 82,64–83,51 USD/thùng, còn Brent dao động 89,17–89,90 USD/thùng. Các mức giá này là ảnh chụp dữ liệu đầu phiên, chưa phải kết quả đóng cửa ngày 23.11.

Triển vọng dầu vẫn chịu tác động từ cả nguồn cung và rủi ro vận chuyển. Nếu nguồn cung thuận lợi hơn hoặc nhu cầu yếu đi, giá có thể chịu sức ép; ngược lại, gián đoạn vận chuyển hay hạ tầng năng lượng có thể khiến giá phục hồi.

Kỳ điều hành định kỳ tiếp theo của Việt Nam dự kiến vào ngày 26.11.2026. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu bình quân giá thành phẩm trong toàn kỳ tính giá mới để dự báo mức điều chỉnh cụ thể. Giá dầu thô giảm trong một thời điểm cũng không đồng nghĩa xăng và dầu diesel trong nước chắc chắn cùng giảm.

Nếu giá thành phẩm thế giới duy trì xu hướng đi xuống trong phần còn lại của kỳ tính giá, khả năng giảm giá bán lẻ sẽ được củng cố. Kết quả còn phụ thuộc vào tỷ giá, thuế, chi phí và các yếu tố điều hành tại thời điểm công bố.