Giá dầu thế giới bước vào tuần giao dịch mới sau khi WTI và Brent cùng ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp. Những mốc giá tham chiếu sáng 23/11 cho thấy thị trường có sự chênh lệch giữa các nguồn cập nhật. Tại Việt Nam, giá xăng dầu vẫn áp dụng bảng giá từ chiều 19/11, trong lúc người tiêu dùng chờ kỳ điều chỉnh tiếp theo vào ngày 26/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 22/11/2026: Dầu thế giới đứng giá ngày tuần

Giá xăng dầu hôm nay 22/11/2026 ghi nhận WTI và Brent giữ nguyên mốc tham chiếu cuối tuần. Xăng E5 tại Petrolimex vùng 1 hiện có giá 18.570 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 23/11/2026: WTI nhích tăng, Brent chịu sức ép

Theo bảng dữ liệu tham chiếu ngày 23/11, dầu WTI được ghi nhận ở mức 82,81 USD/thùng, cao hơn 0,41 USD/thùng so với mốc 82,40 USD/thùng ngày 22/11. Chênh lệch tương đương khoảng 0,50%.

Trong khi đó, dầu Brent ở mức 89,21 USD/thùng, thấp hơn 3,28 USD/thùng so với mức 92,49 USD/thùng trên bảng tham chiếu ngày trước đó, tương đương khoảng 3,55%.

Bảng so sánh giá dầu thô thế giới ngày 23/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Đây là số liệu từ bảng tham chiếu đầu vào, chưa được xác nhận trùng khớp với giá giao dịch mới của thị trường quốc tế.

Biên độ WTI ngày 23/11 được ghi nhận từ 82,81 đến 83,51 USD/thùng, so với khoảng 80,78–84,06 USD/thùng của ngày 22/11.

Đối với dầu Brent, khoảng giá tham chiếu mới là 89,21–89,90 USD/thùng, trong khi dữ liệu ngày trước đó nằm trong khoảng 90,08–93,07 USD/thùng.

Đơn vị: USD/thùng.

Cần lưu ý, ngày 22/11 là Chủ nhật, thị trường dầu thô quốc tế nghỉ giao dịch chính. Vì vậy, chênh lệch giữa hai bảng giá tham chiếu chưa thể coi là mức tăng, giảm chính thức của phiên đầu tuần.

Theo nguồn dữ liệu quốc tế được đối chiếu, phiên giao dịch gần nhất ngày 20/11 ghi nhận dầu Brent chốt ở mức 92,57 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 tăng 0,77 USD/thùng, lên 83,98 USD/thùng.

Dù phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, hai loại dầu vẫn chịu sức ép khi xét trên cả tuần. Brent giảm gần 4%, trong khi hợp đồng WTI giao tháng 12 giảm khoảng 5%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Áp lực lên giá dầu chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn. Hoạt động xuất khẩu và vận chuyển dầu phục hồi khiến những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung phần nào hạ nhiệt.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn có thể biến động trong những phiên đầu tuần khi thị trường đánh giá lại nhu cầu nhiên liệu và rủi ro gián đoạn nguồn cung. Với những tín hiệu hiện tại, chưa đủ căn cứ để khẳng định giá dầu sẽ tiếp tục giảm sâu hay phục hồi ổn định.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 23/11/2026: Petrolimex giữ mức giá từ ngày 19/11

Trong nước, giá xăng dầu ngày 23/11 tiếp tục áp dụng bảng giá được Petrolimex công bố từ 15h ngày 19/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 được bán với giá 18.570 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III ở mức 19.100 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V có giá 21.100 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 23/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 19/11/2026.

Ở kỳ điều chỉnh gần nhất, toàn bộ sáu mặt hàng trong bảng giá trên đều giảm so với ngày 12/11.

Xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 820 đồng/lít, trong khi hai loại xăng E10 RON 95-V và E10 RON 95-III cùng giảm 740 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, DO 0,001S-V và DO 0,05S-II đều giảm 480 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K giảm 550 đồng/lít, xuống còn 25.850 đồng/lít tại vùng 1.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Tính qua hai kỳ điều chỉnh ngày 12 và 19/11, xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít, từ 20.890 đồng/lít xuống 18.570 đồng/lít.

Với một lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II, người tiêu dùng tại vùng 1 hiện phải trả 742.800 đồng, thấp hơn 32.800 đồng so với trước kỳ điều chỉnh gần nhất.

Đối với các doanh nghiệp vận tải, việc dầu DO 0,05S-II giảm 480 đồng/lít cũng giúp giảm một phần chi phí nhiên liệu. Mỗi 100 lít dầu mua tại vùng 1 có giá thấp hơn 48.000 đồng so với kỳ trước.

Giá bán tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh. Các đơn vị Petrolimex được quyết định mức giá thực tế nhưng không vượt mức giá vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 26/11/2026: Có thể giảm tiếp?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 15h ngày 26/11/2026.

Sau hai kỳ giảm liên tiếp, thị trường đang quan tâm liệu giá xăng dầu có tiếp tục đi xuống trong tuần này.

Diễn biến giá dầu thô quốc tế cho thấy áp lực giảm vẫn hiện hữu khi cả Brent và WTI vừa trải qua ba tuần giảm giá liên tiếp. Đây là tín hiệu đáng theo dõi đối với giá nhiên liệu thành phẩm.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm trong những ngày đầu tuần, khả năng giá bán lẻ trong nước giảm thêm sẽ có cơ sở hỗ trợ.

Ngược lại, nếu giá thành phẩm phục hồi, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể tăng trở lại.

Giá bán lẻ tại Việt Nam còn phụ thuộc vào bình quân giá thành phẩm trong kỳ tính giá, tỷ giá, các khoản thuế, chi phí liên quan và việc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Đáng chú ý, giá xăng và dầu diesel có thể biến động khác nhau do cung cầu từng sản phẩm không giống nhau.

Ở thời điểm sáng 23/11, vẫn chưa có đủ dữ liệu của cả kỳ tính giá mới để dự báo chính xác mức tăng hoặc giảm ngày 26/11. Vì vậy, những con số dự báo cụ thể cần được xem xét thận trọng.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex áp dụng từ chiều 19/11. Diễn biến giá nhiên liệu thành phẩm thế giới trong các ngày 23–25/11 sẽ là thông tin đáng chú ý trước kỳ điều hành tiếp theo.