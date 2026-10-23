Giá xăng dầu hôm nay 23/10: Xăng vừa giảm mạnh, dầu thế giới lại nóng lên

Ngay sau kỳ điều hành giảm sâu đối với nhóm xăng, thị trường dầu thế giới lại nóng lên. Brent tăng gần 3 USD/thùng chỉ sau một ngày, trong khi WTI tiến sát mốc 100 USD, tạo áp lực mới ngay từ đầu chu kỳ tính giá hướng tới ngày 29/10.

Hình minh họa.

Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h ngày 22/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 23/10 tăng mạnh

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 23/10 ở mức 99,13 USD/thùng, tăng 1,06 USD so với mức 98,07 USD/thùng ngày 22/10, tương đương khoảng 1,08%.

Dầu Brent tăng mạnh hơn, từ 109,98 USD/thùng lên 112,97 USD/thùng, tăng 2,99 USD, tương đương khoảng 2,72%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động từ 99,07 - 99,23 USD/thùng, còn Brent từ 112,17 - 113,09 USD/thùng.

Phiên giao dịch quốc tế gần nhất còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn khi Brent chốt ở 113,17 USD/thùng, tăng khoảng 4%, còn WTI đóng cửa tại 99,47 USD/thùng, tăng khoảng 2,4%. Brent qua đó lên mức đóng cửa cao nhất trong khoảng 5 tháng.

Đà tăng xuất hiện sau một giai đoạn thị trường liên tục dao động mạnh quanh vùng 108 - 110 USD/thùng. Vì vậy, việc Brent vượt 112 USD là diễn biến đáng chú ý, nhất là khi chu kỳ tính giá mới tại Việt Nam vừa bắt đầu.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những phiên đầu của chu kỳ mới. Giá dầu thô tăng không đồng nghĩa giá bán lẻ trong nước sẽ tăng tương ứng, bởi mức điều chỉnh cuối cùng còn phụ thuộc giá thành phẩm RON92, RON95, diesel bình quân trong toàn bộ tuần.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 23/10

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu ngày 23/10 áp dụng theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 22/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

So với bảng giá ngày 15/10, nhóm xăng giảm rất mạnh trong khi diesel tăng.

Ở Vùng 2, E10 RON95-V và E10 RON95-III cùng giảm 1.850 đồng/lít; E5 RON92 giảm 1.640 đồng/lít. Ngược lại, hai loại diesel tăng 460 đồng/lít, còn dầu hỏa giảm 360 đồng/lít.

Mức giá mới được áp dụng từ 15h ngày 22/10 cho tới kỳ điều hành tiếp theo. Petrolimex cũng tiếp tục chính sách bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức xác định theo cơ chế điều hành, với thời gian áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10.

Như vậy, chỉ trong hai kỳ liên tiếp, giá xăng đã hạ khá sâu. Riêng từ ngày 15/10 đến 22/10, E10 RON95 tại Petrolimex Vùng 1 giảm tới 1.810 đồng/lít, trong khi E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 29/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 15h thứ Năm, ngày 29/10/2026.

Tín hiệu đầu chu kỳ lần này khác đáng kể so với kỳ trước.

Ngay sau khi giá xăng trong nước giảm sâu, Brent đã tăng từ vùng dưới 110 USD lên gần 113 USD/thùng, còn WTI trở lại sát 100 USD. Nếu mặt bằng này kéo dài nhiều phiên và giá thành phẩm RON92, RON95 tăng theo, áp lực tăng đối với giá xăng trong nước sẽ xuất hiện rõ hơn.

Tuy nhiên, hiện chưa thể dự báo giá xăng ngày 29/10 sẽ tăng bao nhiêu, thậm chí chưa đủ dữ liệu để khẳng định chắc chắn sẽ tăng.

Chu kỳ mới chỉ bắt đầu. Những phiên giao dịch từ ngày 23 - 28/10 mới quyết định đáng kể tới mức bình quân giá thành phẩm.

Kỳ ngày 22/10 cũng cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm nhiên liệu: trong khi E10 giảm tới 1.810 đồng/lít và E5 giảm 1.610 đồng/lít thì diesel lại tăng 450 đồng/lít tại Petrolimex Vùng 1.

Do đó, việc dự báo cần tách riêng xăng và dầu thay vì chỉ nhìn vào hướng đi của Brent hay WTI.

Với dữ liệu sáng 23/10, có thể nhận định áp lực tăng đã xuất hiện ngay từ đầu chu kỳ mới do dầu thế giới bật mạnh. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để xác định mức điều chỉnh kỳ 29/10; giá thành phẩm trong các phiên tới vẫn là chỉ báo cần theo dõi sát nhất.