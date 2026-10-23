Giá xăng dầu hôm nay (23-10): Giá xăng trong nước giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng khi chốt phiên giao dịch thứ Năm (22-10), sau khi các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ trọng yếu này.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 22-10, giá dầu Brent tăng 4,35 USD, tương đương 4%, lên mức 113,17 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 2,32 USD, tương đương 2,4%, lên mức 99,47 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 4-5.

Giá dầu thế giới tăng khi chốt phiên giao dịch ngày 22-10. Ảnh minh họa: Reuters

Theo giới chức Mỹ và các nguồn tin khu vực, lực lượng Houthi đã tiến hành nhiều hoạt động quân sự nhằm vào Saudi Arabia trong ngày 21-10. Cụ thể, một cuộc tấn công vào sân bay dân sự ở Dammam đã khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mỏ dầu của Saudi Arabia khiến hai người thiệt mạng.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ chưa rõ nguyên nhân tại khu vực Sirik ở miền Nam nước này. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22-10 cho biết, 4 tàu liên quan đến hoạt động chuyển giao dầu bất hợp pháp ở phía Bắc Vịnh Ba Tư đã bốc cháy sau khi bị lực lượng này theo dõi.

IRGC cũng thông báo 3 tàu khác đã va phải thủy lôi ở phía Tây eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo quân đội Mỹ rằng các hành động khiêu khích có thể dẫn đến sự đáp trả trên diện rộng nhằm vào các căn cứ trong khu vực.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại PVM Oil, nhận định: “Những thông tin cho rằng lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đã vượt mức trước khi xung đột nổ ra không đủ để bù đắp tác động từ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này”.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính lượng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông đạt khoảng 17 triệu thùng/ngày trong tuần trước. Theo dữ liệu của công ty phân tích thị trường hàng hóa Kpler, trong 12 tháng trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát, lượng dầu thô xuất khẩu trung bình từ Trung Đông đạt khoảng 18 triệu thùng/ngày.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia. Các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế dầu của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đã làm giá dầu tăng. Nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Moscow có thể tăng lượng dầu xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Ngày 22-10, các quan chức cấp cao phụ trách chính trị và năng lượng của Nga kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét lại kế hoạch cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. Họ lập luận rằng, lượng khí dự trữ của châu Âu đang ở mức thấp, khiến khu vực này rơi vào tình thế dễ bị tổn thương về an ninh năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23-10 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 22-10, giá xăng các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 300 đồng/lít; không trích chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).