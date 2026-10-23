Giá xăng dầu hôm nay 23/10/2026: Xăng E10 hạ tới 1.816 đồng/lít trong tuần giảm thứ 2

Giá xăng dầu hôm nay 23/10/2026 bao nhiêu một lít?

Giá xăng dầu hôm nay 23/10/2026 đang áp dụng theo mức điều chỉnh từ 15h ngày 22/10 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Đây là tuần giảm giá xăng thứ hai liên tiếp trong tháng 10, với mức giảm mạnh nhất lên tới 1.816 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, đưa giá bán lẻ tối đa xuống còn 25.361 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm mạnh hơn, mất 1.816 đồng/lít, hiện có giá không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Trái ngược với diễn biến của xăng, dầu diesel 0,05S tăng 444 đồng/lít, lên mức tối đa 29.550 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S cũng tăng 1.238 đồng/kg, đưa giá bán lên 23.373 đồng/kg.

Như vậy, sau hai kỳ điều hành ngày 15/10 và 22/10, giá xăng E5 RON92 đã giảm tổng cộng 2.342 đồng/lít, còn xăng E10 RON95-III giảm tới 3.041 đồng/lít. Việc giá xăng liên tiếp đi xuống giúp người sử dụng phương tiện cá nhân tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Tất cả mặt hàng đều không chi sử dụng quỹ.

Đổ đầy bình Vision, Wave, SH và Vios ngày 23/10 hết bao nhiêu tiền?

Sau hai tuần giá xăng giảm mạnh, chi phí đổ đầy bình của nhiều dòng xe phổ biến như Honda Vision, Wave Alpha, SH và Toyota Vios cũng thấp hơn đáng kể so với ngày 8/10.

Với Honda Wave Alpha có bình xăng dung tích 3,7 lít, người sử dụng hiện cần khoảng 92.722 đồng để đổ đầy bình theo giá xăng E5 RON92 tại Petrolimex vùng 1. So với hai tuần trước, số tiền phải trả giảm 9.768 đồng.

Đối với Honda Vision, mẫu xe tay ga có bình xăng 4,8 lít, chi phí đổ đầy hiện ở mức 120.288 đồng. Trong khi đó, vào ngày 8/10, người dùng cần khoảng 132.960 đồng cho cùng lượng xăng, tức cao hơn 12.672 đồng.

Ở phân khúc xe tay ga cao cấp, Honda SH125i/160i phiên bản 2026 có dung tích bình xăng 7 lít. Nếu tính theo mức giá E10 RON95-III tại Petrolimex vùng 1, chi phí đổ đầy hiện khoảng 174.370 đồng, tiết kiệm 23.380 đồng so với hai tuần trước.

Khoản tiết kiệm lớn hơn thuộc về người sử dụng ô tô Toyota Vios. Với bình nhiên liệu 42 lít, chi phí đổ đầy theo giá E10 RON95-III hiện khoảng 1.046.220 đồng. Trước hai kỳ điều chỉnh giảm, số tiền phải trả lên tới 1.186.500 đồng, tương đương chênh lệch 140.280 đồng.

Bảng chi phí đổ đầy bình xăng các dòng xe phổ biến ngày 23/10/2026:

Như vậy, nếu tính theo cùng một lượng xăng, người sử dụng xe máy có thể tiết kiệm khoảng 10.000 - 23.000 đồng cho mỗi lần đổ đầy bình so với ngày 8/10. Với ô tô dung tích bình xăng lớn như Toyota Vios, khoản chênh lệch có thể vượt 140.000 đồng.

Giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 23/10/2026

Tại Petrolimex, giá xăng dầu hôm nay được áp dụng theo bảng niêm yết mới từ 15h ngày 22/10. Xăng E5 RON92 mức 2 có giá 25.060 đồng/lít tại vùng 1 và 25.560 đồng/lít tại vùng 2.

Đối với xăng E10 RON95 mức 3, Petrolimex niêm yết ở mức 24.910 đồng/lít tại vùng 1 và 25.400 đồng/lít tại vùng 2. Riêng xăng E10 RON95 mức 5 có giá từ 25.710 - 26.220 đồng/lít, tùy khu vực.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 23/10/2026:

Đơn vị: đồng/lít; riêng dầu mazut tính bằng đồng/kg. Bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 22/10/2026.

Đối với dầu diesel, Petrolimex đang niêm yết loại 0,05S mức 2 ở mức 29.250 đồng/lít tại vùng 1 và 29.830 đồng/lít tại vùng 2. Dầu diesel 0,001S mức 5 có giá lần lượt 30.650 đồng/lít và 31.260 đồng/lít.

Theo thông báo của Petrolimex, doanh nghiệp tiếp tục duy trì chính sách giảm giá bán 300 đồng/lít, kg so với mức giá xác định theo cơ chế điều hành, áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026.

Giá xăng dầu PVOIL hôm nay 23/10/2026

Tại PVOIL, bảng giá điều chỉnh từ 15h ngày 22/10 ghi nhận xăng E10 RON95-III ở mức 25.210 đồng/lít, giảm 1.460 đồng/lít so với giá niêm yết trước đó.

Xăng E5 RON92-II cũng giảm 1.260 đồng/lít, xuống mức 25.360 đồng/lít. Trong khi đó, dầu DO 0,05S-II tăng 800 đồng/lít, lên 29.550 đồng/lít và dầu DO 0,001S-V tăng 750 đồng/lít, lên 30.950 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu PVOIL ngày 23/10/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá PVOIL công bố từ 15h ngày 22/10/2026, chưa tính chương trình hỗ trợ giảm giá tại các cửa hàng trực thuộc.

Đáng chú ý, PVOIL tiếp tục chương trình hỗ trợ giảm thêm 350 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng dầu tại khoảng 1.100 cửa hàng trực thuộc trên toàn quốc. Chương trình được kéo dài từ 15h ngày 22/10 đến 15h ngày 29/10/2026.

Sau khi áp dụng mức hỗ trợ, giá xăng E10 RON95-III tại các cửa hàng tham gia chương trình còn khoảng 24.860 đồng/lít, trong khi E5 RON92-II ở mức 25.010 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá DO 0,05S-II sau hỗ trợ còn 29.200 đồng/lít, còn DO 0,001S-V ở mức 30.600 đồng/lít.

Như vậy, so với Petrolimex vùng 1, giá hai loại xăng phổ biến tại các cửa hàng PVOIL tham gia chương trình hỗ trợ đang thấp hơn 50 đồng/lít.

Sau hai tuần điều chỉnh giảm liên tiếp, giá xăng trong nước đã xuống thấp hơn đáng kể so với thời điểm ngày 8/10. Cùng với việc Petrolimex và PVOIL chủ động duy trì mức giá thấp hơn giá điều hành, chi phí nhiên liệu của người sử dụng xe máy và ô tô tiếp tục được giảm bớt.

Tuy nhiên, nhóm dầu diesel và mazut đang diễn biến ngược chiều với xăng, có thể làm tăng chi phí đối với một số hoạt động vận tải và sản xuất sử dụng nhiên liệu dầu.