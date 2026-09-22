Giá xăng dầu hôm nay 22/9: Giảm mạnh, xuống dưới 100 USD

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm mạnh khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông hạ nhiệt. Saudi Arabia đặt mục tiêu đưa khoảng một nửa công suất đường ống dẫn dầu Đông - Tây trở lại hoạt động trong vài ngày tới và dự kiến khôi phục toàn bộ công suất trong khoảng 6 tuần.

Tuyến đường ống này bị hư hại sau các cuộc tấn công bằng phương tiện bay không người lái hồi tuần trước, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực.

Tuy nhiên, rủi ro đối với thị trường năng lượng vẫn chưa được loại bỏ. Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm, trong khi căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải trên Biển Đỏ và ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia nhận định yếu tố địa chính trị vẫn đang chi phối mạnh diễn biến giá dầu. Những cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia cuối tuần qua tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn của các tuyến vận chuyển năng lượng.

Cùng với đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu được giải quyết rõ ràng. Những bất đồng liên quan eo biển Hormuz và nguy cơ gián đoạn các tuyến vận chuyển quan trọng khiến thị trường tiếp tục duy trì phần bù rủi ro trong giá dầu.

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia đang triển khai các biện pháp bổ sung nguồn cung. Nước này tăng xuất khẩu dầu từ Ras Tanura và thực hiện trung chuyển ngoài khơi Sohar, Oman.

Saudi Aramco dự kiến đưa khoảng 60 triệu thùng dầu ra thị trường trong tháng 9 và tháng 10, tương đương khoảng 1-1,5 triệu thùng/ngày. Lượng dầu bổ sung này được kỳ vọng bù đắp một phần sản lượng xuất khẩu bị ảnh hưởng tại Yanbu.

Thị trường dầu hiện giằng co giữa hai yếu tố: nguồn cung đang được bổ sung và những rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết. Điều này có thể khiến giá dầu tiếp tục biến động mạnh trong những phiên tới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 17/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít, không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, không cao hơn 29.945 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, không cao hơn 19.196 đồng/kg.