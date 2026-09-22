Giá xăng dầu hôm nay (22-9): Giá dầu thế giới về sát mốc 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, giá dầu Brent giao tháng 11 chốt phiên giao dịch ở mức 100,34 USD/thùng, giảm 3,53 USD, tương đương 3,4%; trong khi đó, giá dầu WTI giao tháng 10 giảm 4,52 USD, tương đương 4,51%, xuống còn 95,78 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 11 được giao dịch ở mức 92,47 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9-9.

Giá dầu thế giới giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 21-9. Ảnh minh họa: Reuters

Thị trường dầu mỏ chịu sức ép khi giới đầu tư đặt kỳ vọng vào khả năng đạt được tiến triển ngoại giao trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, người dự kiến tới New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, các nhà đầu tư đang kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình trong tuần này có thể tạo ra bước đột phá. Trong khi đó, ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho, nhận định những diễn biến mới cho thấy các bên đang có bước đi đúng hướng.

Bên cạnh đó, theo hãng tin Al Jazeera, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết, Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ thông qua các bên trung gian, nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Ảnh minh họa: Reuters

Tuy nhiên, tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng Houthi tại Yemen - được cho là do Iran hậu thuẫn, tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Riyadh và một cơ sở của Saudi Aramco tại thành phố Yanbu, bên bờ Biển Đỏ.

Theo 3 nguồn tin Iran am hiểu vấn đề, Trung Quốc đã đề nghị Iran hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, sau khi Saudi Arabia kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ kiềm chế các cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Aramco đã khiến tập đoàn năng lượng quốc gia này tăng cường vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz trong tháng 9 và tháng 10, sau khi dừng một phần hoạt động xuất khẩu qua Yanbu.

Đáng chú ý, nguồn cung dầu từ Saudi Arabia được kỳ vọng phục hồi một phần, qua đó tạo thêm sức ép lên giá dầu. Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy, trong ngày 20-9, Saudi Aramco đã bơm khoảng 14 triệu thùng dầu thô lên 7 siêu tàu chở dầu bên trong vùng Vịnh.

Dữ liệu vệ tinh cũng cho thấy, lượng dầu của Saudi Arabia vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trung bình khoảng 2,9 triệu thùng/ngày trong 6 ngày qua, tăng đáng kể so với mức chỉ 700.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya Massoud Suleman cho biết, sản lượng dầu tại mỏ Sharara của nước này đã giảm một phần. Tuy nhiên, ông không nêu rõ nguyên nhân cụ thể của sự sụt giảm này.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 17-9, giá xăng dầu tăng, xăng E10 vượt 25.600 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước), nhưng trích chi 1.250 đồng/lít với xăng sinh học; 2.000 đồng/lít với dầu diesel, 1.250 đồng/kg với dầu mazut.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.