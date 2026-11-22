Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới chốt phiên giảm hơn 3% trong ngày 16-11, khi những dấu hiệu cho thấy dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz đang phục hồi càng củng cố dự báo thị trường sẽ dư cung. Tuy nhiên, các sự cố mới liên quan đến tàu chở dầu tiếp tục cho thấy những rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông.

Ngày 13-11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nhu cầu dầu toàn cầu, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển vẫn tiếp diễn.

Ông Dennis Kissler, chuyên gia của BOK Financial, nhận định: “Mặc dù căng thẳng địa chính trị ở mức cao nhưng dường như đã trở thành trạng thái bình thường mới, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn tương đối ổn định và sản lượng dầu của Mỹ cũng đang duy trì gần mức cao kỷ lục”.

Những dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu suy yếu tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới cũng gây sức ép lên giá dầu. Số liệu mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16-11 cho thấy sản lượng lọc dầu trong tháng 10 của nước này giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá dầu thế giới chốt phiên tăng trong ngày 17-11, khi các nhà giao dịch lo ngại về những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế bởi dự báo nguồn cung toàn cầu dư thừa, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông đang phục hồi.

Ngày 17-11, các máy bay không người lái (UAV) của Iran đã tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Trong khi đó, toàn bộ thủy thủ đoàn của một con tàu tại eo biển Hormuz hiện chưa xác định được tung tích sau khi con tàu này bị tấn công hai lần.

Quân đội Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 17-11, nhắm mục tiêu vào một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm, nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

“Những tuyên bố cứng rắn đang ngày càng gia tăng”, ông Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho, nhận định khi đề cập đến các cuộc tấn công trả đũa giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, ông Bob Yawger lưu ý rằng triển vọng thị trường dư thừa nguồn cung đã phần nào kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Giá dầu thế giới trải qua một tuần giảm giá. Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thế giới giảm hơn 1% khi kết thúc phiên giao dịch ngày 18-11, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cho thấy lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của nước này tăng mạnh hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường.

Theo EIA, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13-11 tăng 3,4 triệu thùng, lên mức 417,8 triệu thùng. Mức tăng này cao hơn nhiều so với dự báo tăng 58.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện.

Dự trữ xăng của Mỹ cũng tăng 5,2 triệu thùng trong tuần, lên mức 215,9 triệu thùng, cao hơn đáng kể so với mức tăng 1,6 triệu thùng theo dự báo của các nhà phân tích.

Trong khi đó, dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,6 triệu thùng, lên mức 104,9 triệu thùng. Con số này cũng cao hơn mức dự báo tăng 1,3 triệu thùng.

Các nhà phân tích tại Gelber & Associates cho biết lượng dầu và nhiên liệu dự trữ tăng đã làm gia tăng áp lực bán trên thị trường. Nhóm phân tích nhận định: “Các cuộc tấn công liên quan đến Iran và hoạt động vận tải hàng hóa thương mại vẫn đe dọa việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những rủi ro này chỉ làm giá dầu tăng ở mức hạn chế trước kỳ vọng ngày càng lớn về tình trạng dư cung toàn cầu”.

Giá dầu thế giới gần như không thay đổi trong phiên giao dịch ngày 19-11, khi những thông tin về tình trạng gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã phần nào bù đắp áp lực giảm giá do lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng và triển vọng dư cung dầu trên toàn cầu.

“Việc các cuộc tấn công của Iran gia tăng đang gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông, đúng vào thời điểm Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô. Điều này làm giảm lượng dầu đang được vận chuyển trên biển và khiến thị trường dầu mỏ trở nên thắt chặt hơn”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của ngân hàng UBS, nhận định.

Bất chấp những rủi ro địa chính trị, các dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu dồi dào cùng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo sức ép lên thị trường.

Tại cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ vào ngày 19-11, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí đưa ra một “tuyên bố hòa bình” mang tính biểu tượng. Họ tái khẳng định rằng không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh hạt nhân, đồng thời cam kết tăng cường cung ứng các sản phẩm nhiên liệu cho tất cả các quốc gia.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thế giới tăng vào cuối phiên giao dịch ngày 20-11 khi gia tăng những lo ngại về khả năng các cuộc tấn công trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thể tái diễn. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đẩy mạnh mua dầu thô trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào tuần tới, thời điểm nhiều nhà giao dịch dự kiến sẽ rời khỏi thị trường trong phần lớn thời gian của tuần.

Ông Aldo Spanjer, chiến lược gia hàng hóa tại BNP Paribas, cho biết rằng trong tuần này, dòng chảy dầu xuất khẩu từ Trung Đông tiếp tục duy trì tương đối cao. Đồng thời, thị trường vẫn đang có quan điểm rằng khi nào các bên còn tiếp tục đàm phán, thì khả năng đạt được một thỏa thuận vẫn còn.

Các nhà phân tích của Saxo nhận định trong một báo cáo rằng: “Những gián đoạn nguồn cung vẫn là một rủi ro, nhưng các mối lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn, liên quan đến sự đảo chiều của dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường tài chính nói chung, đang gây sức ép lên giá dầu”.

Tại Nga, sản lượng dầu thô có thể tiếp tục giảm khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngày càng gia tăng. Hãng tin Reuters đưa tin ngày 18-11 rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.

Như vậy, giá dầu thế giới trải qua một tuần đầy biến động. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đang hướng tới mức giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12-2026 dự kiến giảm 5%. Đây sẽ là tuần giảm giá thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều 19-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.